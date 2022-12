Cae banda que extorsionaba a habitantes y reclutaba niños en Cali

Un video muestra la reacción de una madre de dos de los integrantes capturados por la Policía en un barrio de Cali, quienes pertenecían a una peligrosa organización, dedicada a la extorsión, según las autoridades.

“Los tengo que ver bien arrastrados y llevados. Por mi madre que así los tengo que ver”, dijo la madre de los capturados.

Las denuncias contra esta banda fueron entregadas al Gaula de la Policía por más de 100 habitantes y víctimas de un barrio de la ciudad, donde viven, en su mayoría, desplazados por la violencia.

“Las personas que no pagaban les iban y les dañaban sus cambuches, les sacaban y tiraban las cosas a la calle, les decían que eso no era nada en comparación con lo que les esperaba”, dijo una de las víctimas de extorsión.

“Varias veces yo los vi con unas armas de fuego, con unos cuchillos grandes, unos machetes y decían que con eso es que los iban a picar o a matar, si no pagábamos”, agregó la víctima.

Según las autoridades, los delincuentes se llevaban y reclutaban los hijos de las personas que no cumplían con el pago de la extorsión. “Los obligaban, a sus víctimas, para que participaran en esos cobros extorsivos”, dijo el general Fabio López, director del Gaula.

Incluso, de acuerdo con los investigadores, una integrante de la banda había puesto a su hijo al servicio de la organización. “Alias ‘María’, una mujer sin escrúpulos, vinculaba a su hijo de 15 años y lo enviaba a cometer las extorsiones”, aseguró el oficial.

De la organización delincuencial fueron capturados nueve integrantes, entre ellos tres menores de 15 años de edad.