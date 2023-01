Cae conductor de carro pirata que habría abusado de joven que lo abordó para ir a la universidad

Autoridades indicaron que el sujeto es investigado por dos casos más de acceso carnal violento y revelaron su presunto modus operandi.

La denuncia de una joven universitaria de 18 años, que habría sido abusada sexualmente por el conductor de un carro pirata en vía Jamundí-Cali, activó los canales de alerta de la Policía, la cual inició indagaciones que permitieron la captura del señalado.

"En labores investigativas identificamos a una persona que es quien pone la denuncia inicial, posteriormente, identificamos por lo menos dos casos denunciados por otras víctimas que hicieron su reconocimiento en fila de personas", explicó el coronel Didier Estrada, comandante Operativo de Policía Metropolitana.

De acuerdo con el reporte, la información aportada por las tres víctimas sobre las características morfológicas de su atacante y del vehículo en que se moviliza coincidieron. Luego de identificar al posible violador, las afectadas realizaron el respectivo reconocimiento de su agresor en un álbum fotográfico elaborado por unidades policiales.

Con esta y otras evidencias, un juez promiscuo municipal de Jamundí ordenó la captura de quien sería el responsable de estos aberrantes hechos. Tras su detención, el hombre fue cobijado con la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, según informó el coronel Estrada.

"Era un transportador informal. Él lo que hacía era que recogía a sus víctimas, posteriormente las amenazaba con arma blanca y las accedía violentamente", añadió el oficial.

En barrio El Dorado de #Jamundí #ValleDelCauca capturamos a presunto "depredador sexual" que habría utilizado su actividad laboral como transportador informal para abusar de tres mujeres, al parecer las intimidaba con arma blanca. @Region4Policia pic.twitter.com/8kY9VkWWIZ — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) June 2, 2019

Cabe recordar que la estudiante que denunció al hoy procesado, también compartió en redes sociales un crudo relato en audio en el que explicaba lo ocurrido. En la grabación la joven aseguró que tomó el carro pirata en el sector de Terranova en Jamundí para dirigirse a una Universidad en Cali.

La universitaria contó cómo el transportador supuestamente la intimidó con un cuchillo para que tuviera relaciones con él. "Amenazándome con tener sexo con él, que él tenía un condón en el bolsillo, que tenía que tener sexo con él, que, si no, me mataba y me dejaba ahí tirada, que ahí nadie me iba a encontrar", expresó.

En el impactante relato la mujer manifestó que ante su resistencia el sujeto le dijo que la dejaba ir viva si le hacía sexo oral. La universitaria señaló que también se negó, inicialmente, pero que ante la insistencia del agresor, asegurándole que la mataría si no lo hacía, ella terminó accediendo.

