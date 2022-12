Cae hombre en Cali que agredió brutalmente a su expareja porque le terminó

Luego de haber terminado la relación de más de 2 años con el agresor, Gloria Patricia Cuellar continuó recibiendo acoso por parte de él. Este terminó atacándola brutalmente en el rostro y otras partes de su cuerpo con un arma corto punzante.

“Causó la herida de la cara. La de los brazos, por aquí en el pecho, la espalda, estuve como 20 días incapacitada”, contó la mujer agredida.

Los hechos se dieron en una vía de Cali en el Valle del Cauca, cuando la víctima transitaba a bordo de un taxi. El agresor en una motocicleta se le atravesó al vehículo, se bajó y por la ventana hirió a la mujer con una navaja en el rostro. Luego la bajó y arrastró hasta una zanja.

“Se vino inmediatamente, se bajó con un arma en la mano y cogió a la señora, la apuñaló en varias oportunidades”, dijo Germán Castaño, taxista que presenció el ataque.

La mujer aseguró que su excompañero, identificado como Víctor Andrés García, la amenazaba constantemente en la calle.

“Todo sucedió porque es muy celoso, me decía que no podía tener otra pareja, que no más era con él”, continuó Gloria Patricia.

Gracias a su denuncia, la Policía de la capital del Valle, capturó al agresor, en cercanías del trabajo de la víctima.

“Está puesto a disposición por tentativa de feminicidio ya tiene boleta de encarcelación y lo importante es resaltar que la señora denunció y el aparato de justicia funcionó y por eso es persona va a pagar por el delito que cometió contra esta mujer”, manifestó el coronel Henry Jiménez, comandante operativo de la Policía de Cali.

La mujer tiene medidas de protección, emitidas por varias autoridades. La Asesoría de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali señaló que 150 mujeres han sido trasladadas a un hogar de paso que se tiene en la ciudad por ser víctimas de violencia psicológica, física, matrimonial y hasta económica.