Cae hombre que estaría fabricando y vendiendo productos hechos con piel de estas especies protegidas

El sujeto fue sorprendido con una gran cantidad de elementos en un establecimiento comercial durante un operativo de la Policía Ambiental.

Esta diligencia contra la comercialización ilegal de productos hechos con pieles de fauna silvestre se llevó a cabo en la calle 8 con carrera 19 del barrio Alameda, centro de Cali, con el apoyo del Dagma.

“Fue así como en uno de estos, sorprendimos a una persona que fabricaba carteras, billeteras, correas con pieles de animales silvestres y exóticos”, dijo el intendente Jorge Eliécer Zorrilla, jefe de la Policía Ambiental de Cali.

Según el uniformado, el hombre no pudo acreditar la legalidad de estos productos una vez se le solicitó presentar la documentación correspondiente e, incluso, manifestó que no tenía permiso alguno.

“Por tal motivo, procedimos a hacer la incautación de 49 pieles de diferentes especies entre animales silvestres y exóticos. La persona fue dejada a disposición de la Fiscalía por ilícito aprovechamiento de los recursos naturales”, explicó el intendente.

Los elementos decomisados, que quedaron en custodia del Dagma, fueron siete correas con piel de babilla, seis billeteras en piel de serpiente, seis billeteras en piel de babilla, un bolso en piel de caimán y 29 retazos de piel de caimán.

Asimismo, el Jefe de la Policía Ambiental de la capital del Valle del Cauca dijo que estas acciones de control para neutralizar el comercio ilegal de productos y subproductos de la fauna silvestre también se han venido adelantando junto con la CVC e hizo una recomendación a la ciudadanía.

“Recomendarle a la comunidad caleña que el solo hecho de sacrificar a un animal hace un daño irreversible al ecosistema y está propiciando algo ilícito. Que no utilicen, para compra, elementos que sean fabricados con pieles de animales silvestres”, concluyó.

El hombre detenido, al parecer, es el mismo propietario del establecimiento donde se encontraron los productos hechos con pieles de especies protegidas.

Fotos: Policía Cali y archivo Colprensa