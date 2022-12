Cae presunto responsable de brutal ataque contra una mujer que quedó cuadripléjica

Se trata del compañero sentimental de la víctima. Autoridades le dictaron medida de aseguramiento, mientras sus familiares aseguran que es inocente.

El hombre, capturado por la Policía en Cauca, es señalado de atacar brutalmente a Sandra Milena Vidal, de 30 años, y provocarle lesiones irreversibles, en hechos ocurridos a mediados de septiembre del presente año. La mujer está cuadripléjica y permanece en una clínica de Cali.

"Tiene complicaciones respiratorias e incluso le cayó una infección, que se ha complicado más, y el estado sigue siendo el mismo", asegura Anyalith Durán Mera, hermana de la víctima.

Al presunto agresor es procesado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa. "La conducta se agrava en tanto que él la dejó tirada, lesionada, creyendo supuestamente que ella había perdido la vida, y en tanto que el cuerpo luego fue visto por bomberos de Puerto Tejada, que la auxiliaron y la remitieron al hospital”, explica Yaneth Vivas, abogada de la mujer agredida.

La decisión de medida de aseguramiento contra el sujeto se tomó a pesar que el abogado defensor pidió el beneficio de casa por cárcel. La familia del hombre cree en su inocencia.

"El que nada debe, nada teme y el señor sólo sabrá si él cometió el delito o no. Nosotros no somos nadie para juzgarlo, ahí no hubo testigos", expresa Juana María Alegría, hermana del presunto agresor.

Según la familia, la víctima es madre cabeza de hogar y responde económicamente por sus dos hijos y por su mamá. De ser vencido en juicio, el atacante podría enfrentar una pena de 20 años y seis meses a 25 años.

