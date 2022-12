Caen los Judiciales que se hacían pasar por policías para robar en Cali

Foto: cortesía Policía de Cali

Durante operativos simultáneos, coordinados por el CTI de la Fiscalía, la Policía de Cali logró desarticular la banda delincuencial los Judiciales, los cuales se hacían pasar por miembros de esta institución para cometer hurtos de diversas modalidades.

En las acciones policiales fueron capturados alias 'Richi', 'Sargento', 'Cacerolo', 'Lida', 'Dagoberto' y 'Giovanny', presuntos miembros de la organización que, además de la capital del Valle del Cauca, también delinquían en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Ibagué y Popayán, donde se hospedaban en hoteles para evadir a las autoridades.

"En una investigación que duró aproximadamente doce meses, se pudo establecer la responsabilidad de seis personas en la realización de estafas y atracos. También simulaban ser autoridades y se ubicaban alrededor de establecimientos comerciales, de bancos, y de esa manera abordaban a los ciudadanos y los hurtaban", explicó el general Nelson Ramírez, comandante de la Policía Cali.

El uniformado agregó que los hurtos, cometidos mediante falsa investidura, robos a locales comerciales y paquete chileno, sumarían aproximadamente $8 millones diarios.

"Abordaban a las personas, se hacían pasar por funcionarios de la policía judicial, simulaban situaciones especiales y les quitaban los elementos personales, cuando eran descubiertos los amenazaban con armas de fuego", afirmó el general Ramírez.

Según las autoridades, esta banda estaría relacionada con la comisión de 63 hurtos en diferentes ciudades del territorio nacional, de los cuales 14 ya fueron comprobados.

"Se le atribuyen casos como en el año 2014 el hurto a un restaurante denominado La Guaca, el robo de una cámara en el pasado mes de julio a un fotógrafo de Cali y también el hurto de $4 millones de pesos a un pensionado", sostuvo el oficial.

Los capturados, que presentan antecedentes en su contra y algunos ya habían sido procesados por delitos relacionados, fueron dejados a disposición del Juzgado Cuarto Penal Municipal que dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos.

Entre las pruebas que aportaron las autoridades contra los detenidos, está una grabación que registra una llamada entre dos de los presuntos delincuentes, donde hablan del robo al fotógrafo.

"- ¿Qué hubo? ¿cómo fue?

- Aquí estoy haciéndole porque ayer me robe una cámara en el Inter y salgo por el noticiero.

- Del Inter?

- Ahí, como cuando uno viene de Jamundí. No y una resbalada uno no sabe. Me voy es para Bogotá.

- ¿A qué hora?

- Ahorita nos vamos en la tarde, por ahí a las 2.

- ¿A las 2? Ah, bueno. Listo."