“Caí en UCI 24 días”: estremecedora historia de joven que creía que el COVID-19 era un juego

Alrededor del mundo se siguen registrando lamentables historias de personas que no creían en el coronavirus COVID-19 , pero el contagio de la enfermedad y el riesgo de perder la vida les ratifica, de una forma implacable, que el virus es una realidad.

Tal es el caso de Kevin Cardona, un joven de 29 años que reside en Cali . Él se dedicaba al transporte en aplicaciones móviles, hasta que la enfermedad lo atacó sin piedad.

“El coronavirus me cambió la vida, comencé un proceso de fiebre, dolor de cabeza. Caí en UCI 24 días y después quedé inmóvil, tuve que aprender a caminar y hasta a respirar”, contó Kevin.

Luego de luchar por su vida por largos días, el joven fue dado de alta de la unidad de cuidados intensivos. Fue en ese momento en el que comenzó el proceso de recuperación por las secuelas que le dejó la enfermedad.

“Quedé con problemas en los pulmones e hipertensión. Camino seis cuadras y me agito. Hace 10 meses dejé el trabajo, se me sube la presión y me puede dar un derrame cerebral”, agregó Cardona.

Él declaró que, como muchas personas, pensaba que el COVID era falso y que no existía: “Yo era uno de los que no creía en este virus, lo tomaba como un juego. Esta es una realidad mundial, una enfermedad que sí nos da”.

Hoy, el sobreviviente quedó sin poder mover el 60% de su cuerpo, hipertensión y problemas en sus pulmones.