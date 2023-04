Caída de puente del río La Vieja: transportadores deben recorrer 100 km de más por el desplome

El colapso del puente del río La Vieja está causando incertidumbre y preocupación. Un equipo de Noticias Caracol realizó el trayecto que ahora deben recorrer los transportadores de carga que salen desde el Valle del Cauca hasta Calarcá, Quindío.

La ruta Armenia-Bogotá era la carretera que tomaban normalmente los transportadores para ir al centro de Colombia, pero con el desplome del puente del río La Vieja tienen que ir por la vía Armenia-Pereira.

Desde La Paila, Valle del Cauca, esa es la ruta que deberán tomar los transportadores de vehículos que vienen del puerto de Buenaventura o el sur del país, pero ahora les tomará más tiempo.

“No me lo esperaba, pues por acá son dos horas más de tiempo. La verdad no me lo esperaba, pero si voy con un poquito de afán”, aseveró Andrés Salazar, conductor de camión.

Publicidad

Sin embargo, las horas no son lo único que aumenta. El equipo de Noticias Caracol se subió a la tractomula de don Fernando Peña, él iba del puerto hasta a la capital, acababa de pasar por Cartago, un tramo que antes no usaba.

“Son dos peajes de más, esto, como es una minimula, son cuatro ejes, se gastan $80.000 de más y (en) el combustible se van por ahí $200 (mil) de más. Yo creería que por ahí unos 400.000 o 500.000 pesos”, declaró el conductor de tractomula Fernando Peña.

El sobrecosto es evidente, así como el trayecto, pues ya son 100 kilómetros más que deben recorrer los transportadores por esta zona. En el puente entre Cartago y Pereira también atraviesa el río La Vieja y miles de vehículos lo usan diariamente. Ahora serán más, dado que es la vía alterna para ir al centro del país.

Publicidad

Unos metros más adelante inician los peajes. Primero, el de Cerritos, dos más en Risaralda y otro en Circasia, considerado uno de los más costosos del país y que da paso finalmente al departamento del Quindío.

Esta ruta la deberán tomar los conductores por cerca de cuatro meses, tiempo que, según el concesionario Autopistas del Café, se tardaría en instalar un nuevo puente. Un trayecto que antes era 36 km por el puente del río La Vieja ahora son 149 km en esta vía alterna para llegar a Calarcá y desde allí tomar rumbo hacia el centro del país.

Problemas en la economía por el colapso

La caída del puente del río La Vieja es un mal que agrava otro mal, dicen los principales sectores económicos del país porque se suma a la inflación que no toca techo, impactando negativamente el mercado nacional y el comercio exterior, especialmente la importación y distribución de alimentos.

"Indudable que la estructura de costos logísticos se va a incrementar porque las vías alternas pues son mucho más largas, hay mucho más recorrido, más consumo de combustible”, señaló el presidente de Analdex, Javier Díaz.

Publicidad

La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por carretera advirtió que por este corredor se moviliza el 21% de la carga, siendo el de mayor concentración a nivel nacional porque conecta a Cundinamarca y Buenaventura.

Puede ver: Las hipótesis sobre la razón por la que puente del río La Vieja colapsó

Además, por esta vía se movilizan aproximadamente 1.600 vehículos de carga por día y 30.000 toneladas de mercancía de importación y exportación, de vital importancia para la economía.

“Impacto en costos de transporte con influencia directa en el precio de productos y particularmente de commodities, cuando hablamos ya de volúmenes importantes en empresas de producción y también en términos de tiempo y de accesibilidad a ciertos bienes y servicios”, aseveró José Ignacio Nieto, de la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Publicidad

También hay preocupación entre los agricultores.

“Productos como el pollo, el huevo, el cerdo, la leche, el azúcar, las frutas, hortalizas, papa, que también vienen del departamento de Nariño y del Cauca, sufrirán las consecuencias del colapso de este puente”, afirmó el presidente de la SAC, Jorge Bedoya.

Muchos productores dicen que esperan mercancía desde el puerto de Buenaventura como el maíz, frijol, soya, fertilizantes e insumos para control de enfermedades se verán gravemente afectados. Estos sectores le piden al Gobierno alternativas de carácter temporal para bajar los costos logísticos de lo que consideran se convirtió en un problema nacional por el descuido de las principales vías para el comercio.