Caleño excombatiente del ELN, reconocido como uno de los mejores líderes del país

Entre 600 personas postuladas por la comunidad, Édison Gómez, un excombatiente que duró 35 años en la guerrilla del ELN, retornó a la legalidad y terminó con éxito su proceso de reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, fue reconocido como uno de los 20 ‘Mejores Líderes de Colombia 2015’, por su contribución social y al trabajo comunitario que desarrolla en zonas vulnerables del oriente de Cali, Valle del Cauca.

“Es una alegría inmensa, es el reconocimiento al esfuerzo grande al proceso de reconciliación y paz con otros sectores. Me da mucha alegría tener a mi mamá y mi hija celebrando este logro”, expresó Édison Gómez.

El reconocimiento que se viene haciendo desde hace cinco años, se le otorga a aquellos ciudadanos que trabajan por la construcción de paz y le aportan a la sociedad de manera positiva.

Gómez hizo el proceso de reintegración de manera exitosa en cuatro años; hoy es el director del Centro Integral de Promoción de Derechos, CIPD, ‘Sol de Oriente’ que funciona en el barrio Mojica de Cali y ha podido demostrar que un excombatiente está en capacidad de reintegrarse a la sociedad y generar cambios positivos en su comunidad, construyendo procesos de paz y de reconciliación.

El hombre de 60 años manifestó que retornó a la legalidad porque se cansó de la guerra.

“El pueblo colombiano está cansado de esta guerra. Estando en el grupo sentí la necesidad de que toda esta gente no quiere poner más muertos”, agregó.

Édison nació en el municipio de Bugalagrande, Valle, y lleva ya doce años viviendo en Cali, se ha convertido en un referente de reintegración, se ha vinculado a distintas iniciativas locales promoviendo acciones de reconciliación y de entornos protectores para los niños de su comunidad.

“Trabajar por la comunidad me genera a mí una satisfacción muy grande, de poder ayudar a resolver problemas, participar y ayudar”, dijo Gómez.

En el año 2014, Édison se ganó el premio de ‘Vecino Calidoso’, que entrega la Asesoría de Paz de la Alcaldía de Cali, en reconocimiento a su trabajo comunitario con jóvenes que están en riesgo por consumo de sustancias psicoactivas, a quienes incentiva el trabajo del reciclaje.

También concursó en ‘RecOn’, una iniciativa audiovisual que lideró la Personería de Cali, y recibió en junio de este año su certificación como Facilitador de Paz, gracias a un programa que implementa la Asesoría de Paz, de la Administración Municipal.

El jurado los 20 ‘Mejores Líderes de Colombia 2015’estuvo compuesto por nueve personalidades públicas del país, entre ellas el expresidente César Gaviria, el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes Jiménez y el director de la revista Semana, Alejandro Santos.

En la ceremonia se hizo un reconocimiento especial a los diez líderes que tuvieron el mayor puntaje por parte del jurado, entre ellos: Mauricio Albarracín, director de Colombia Diversa; Alejandro Gaviria Uribe, ministro de Salud y Protección Social, y el general (r) Jorge Enrique Mora, quien es miembro del equipo negociador de los diálogos de paz con las FARC y excomandante de las Fuerzas Armadas.