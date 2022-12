Caleños podrán acceder a becas de universidades británicas

El British Council realiza en Cali la tercera edición de la feria de estudios del Reino Unido, Education UK Exhibition 2015, este miércoles 4 de marzo en el Hotel Marriott entre las 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Esta feria permitirá a los asistentes conocer diferentes becas ofrecidas por reconocidas instituciones educativas del Reino Unido. Podrán hablar con los representantes y resolver todas las dudas sobre la elección de cursos, postgrados, financiación, procesos de admisión, trámites de visa, lugares donde vivir y demás.

La gerente de proyectos de educación del British Council, Rose Williams, informó que esta es una gran oportunidad para que los caleños puedan acceder a becas con facilidad de financiamiento.

“Todas las personas que estén interesadas en estudios en el Reino Unido están invitados a conocer las propuestas de las mejores instituciones este miércoles en el Hotel Marriott a partir de las 11 de la mañana”, afirmó Williams.

“Las becas no son completas pero existen varias formas de financiación. Las universidades ofrecerán postgrados para las personas interesadas en aviación, ingenierías, negocios y más”, agregó la Gerente del proyecto.

Esta feria que viene de realizarse en Bogotá y Medellín ofrece estudios factibles para los colombianos, según Rose Williams.

“Estas becas son una ayuda para los estudiantes, los postgrados en el Reino Unido duran un año y no es tan costoso como las personas creen, son más asequibles en comparación con Estados Unidos o Australia”, concluyó.

En la feria estarán más de 30 entidades educativas que expondrán sus ofertas para estudiantes mayores de 16 años y profesionales, entre las cuales estarán University of the Arts London, UCL, University of Manchester, Swansea University, BBP, University College Birmingham y Brunel University.