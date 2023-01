Caleños, preocupados por fallo que pretende tumbar descuento a los morosos del impuesto predial

El conocido ‘papayaso’ tributario que han venido aprovechando los ciudadanos para el pago de los intereses con un 90% de descuento, está tambaleando.

“El tribunal contencioso tumba el artículo 5 que tiene que ver con los cobros y la exención que se hizo del 90% para el pago del predial, en ese sentido respeto pero no comparto la decisión”, señala Fernando Tamayo, presidente del Concejo de Cali.

Según el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, la alcaldía de Cali no tiene potestad para otorgar ese tipo de descuentos.

“Lo que esboza el tribunal es ceñido al reglamento tributario nacional y aquí estamos hablando de tributos del orden regional”, manifiesta Fernando Tamayo, presidente del Concejo de Cali.

La ciudadanía manifiesta su preocupación, pues es un descuento histórico en Cali con el que ya se ha recaudado más de 65 mil millones de pesos.

“No debían de hacerlo porque hay mucha gente pobre de pocos recursos, que no tienen con qué pagar”, dice Marisel Escobar, contribuyente.

El Concejo de Cali envió un parte de tranquilidad a la ciudadanía: “Los caleños que han pagado, ya es un hecho cumplido, no tiene ningún problema. Todavía no hemos recibido la notificación del contencioso, y como municipio de Cali, vamos a generar todo un proceso jurídico para alargar el tempo y que los caleños puedan seguir utilizando esta herramienta”, añade Fernando Tamayo.

El alivio de intereses de mora para los deudores de impuestos, hasta nueva orden, sigue estando así: descuento del 90% hasta el 28 de junio, y hasta un 60% de descuento del 1 de julio hasta el 31 de octubre.