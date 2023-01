Caleños protestan por tala de árboles para la construcción de obra vial en el sur de la ciudad

Mediante un plantón, la población hizo un llamado para que estos no sean talados sino trasladados de lugar, pues tendrían más de 30 años de existencia.

“No más tala de árboles”, es el llamado que hace un grupo de ciudadanos en el sur de Cali en rechazo a la situación actual en medio de la construcción de una terminal para el sistema de transporte masivo MIO, la cual se adelanta sobre la Autopista Simón Bolívar.

“Le estamos diciendo a la administración municipal que no nos estamos oponiendo al desarrollo de la ciudad, nos estamos oponiendo a la tala indiscriminada de árboles para que sean trasladados y no talados”, manifiesta Flower Rojas, concejal de Cali.

Rechazan tala de más de 180 árboles en sitio donde será construido nuevo centro comercial El funcionario añadió que se llevarán a cabo las acciones legales para evitar que alrededor de 160 árboles sean talados sin tener en cuenta los conceptos ambientales que rige la ley.

Por su parte Metrocali se comprometió a sembrar 19 hectáreas de árboles en zona rural o urbana de la ciudad.