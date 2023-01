“Calentó a todo el mundo”: Cali cerró el día de su cumpleaños número 483 con tremendo concierto

No en vano, esta ciudad es llamada la capital mundial de la salsa y ese elemento no podía faltar en la celebración de su nuevo aniversario.

Finalizando la tarde del pasado jueves 25 de julio, eran varias las actividades programadas, una de ellas, el desfile infantil Festival Mundial de Salsa, donde los más pequeños recibieron una condecoración.

“Estoy muy feliz por recibir esto y, además, la pasé bien”, dijo Sofía Soto, una de las bailarinas de salsa condecoradas en medio del cumpleaños número 483 de Cali.

Pero uno de los momentos más esperados en esta fiesta fue la presentación del cantante de salsa Willy García en el Bulevar del Río, donde asistieron miles de personas.

“Me siento un caleño más y hay que celebrar la caleñidad, ese don de gente, nuestra cultura musical, nuestras comidas. Son muchos los motivos por los cuales tenemos que celebrar”, afirmó el artista.

Vea también:

Cali cumple 483 años de fundación, pero ¿qué tiene esta ciudad que a todos encanta? Y aunque lluvia también apareció en horas de la tarde, eso no opacó el festejo que puso a gozar a los caleños.

“A pesar de la lluvia que puso la tarde como fría, Willy calentó a todo el mundo. ¡Espectacular!”, aseguró Astrid Abad, asistente al concierto.



En las calles, propios y extranjeros también se sumaron la celebración.

“Vienen a bailar salsa, a aprender a disfrutar y todo eso, pues es muy lindo aquí”, dijo Lena Della, turista suiza.

“Ha habido movimiento, hay más gente en la calle, turistas. Está buena la fiesta”, indicó, por su parte, Andrés Flores, quien trabaja como taxista.

De cumpleaños o no, ‘la Sucursal del Cielo’ sigue demostrando que Cali es Cali y lo demás es loma.

Consulte igualmente:

#FelizCumpleañosCali: la Sultana del Valle está de fiesta y celebra 483 años de fundación Colombia fue elegida como el mejor destino de Suramérica y Cali fue reconocida como el cultural ¿Por qué Cali fue reconocida como mejor destino cultural de Suramérica? Estas son las razones