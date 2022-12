Cali decretará emergencia educativa por enredo con la ampliación de cobertura

Tras un acuerdo y concertación con el Ministerio de Educación, la Alcaldía de Cali decretará la emergencia educativa por la falta de instituciones para atender a los niños y jóvenes que quedaron sin colegio por la terminación de contratos de ampliación de cobertura este 2016.

“En este momento, la Alcaldía está en la revisión de un decreto de estado de emergencia para que se pueda contratar 13 colegios nuevos que no habían sido contratados y que podrían resolver la problemática en la ciudad tras cancelar a los colegios que no pasaron el corte de cobertura, no cumplían con las condiciones mínimas de calidad”, manifestó Víctor Saavedra, viceministro de Educación Preescolar Básica y Media.

Con la medida, se pretende que los colegios privados puedan ser contratados porque cumplen con los índices, para atender a estos estudiantes.

“Estamos trabajando en plan de solucionar el problema de la mano con el Ministerio de Educación, la emergencia educativa se está declarando y se le va a dar con plena certeza solución a los muchachos”, manifestó Maurice Armitage, alcalde de Cali.

“Estaríamos habilitando unos colegios para que los niños puedan ejercer el derecho de educación y estamos trabajando para que esto sea una realidad Está el transporte escolar contratado, la alimentación con 166 mil raciones diarias y el cupo en instituciones oficiales. Tenemos 72 mil niños a través de colegios de cobertura”, agregó Luz Elena Azcárate, secretaria de Educación de Cali.

Frente a la problemática, este jueves 25 de febrero se generaron protestas en cinco puntos de la capital vallecaucana , que afectaron el tráfico vehicular de particulares y del MIO.