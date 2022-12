Cali es una de las 20 mejores ciudades del mundo, según viajero récord Guinness

El noruego Gunnar Garfors, un trotamundos que tiene dos récords Guinness por ser el primero en visitar cinco continentes el mismo día y 19 países en 24 horas, catalogó a Cali como una de las 20 mejores ciudades del mundo. La capital del Valle del Cauca fue ubicada en el puesto número 12.

El articulo titulado ‘Las 20 mejores ciudades del mundo, de acuerdo al tipo que visitó cada país’, fue publicado en Thrillist.com, una página especializada en viajes, bebidas y comidas.

Garfors, de 40 años, explicó que el 'ranking' lo elaboró teniendo en cuenta la gente, comida, diversión y clima del lugar.

“¿Cómo puede la Capital Mundial de la Salsa no ser divertida? Este es el lugar para las fiestas en Colombia, así que ponte tus zapatos eléctricos y prepárate para bailar toda la noche. Pero antes de bailar, necesitas comer y los restaurantes de Cali te dejarán satisfecho”, dijo Garfors en el artículo.

Además, el noruego, que escribió el libro ‘198: How I Ran Out of Countries’ (¿Cómo me quedé sin países?), aseguró que la brisa caleña y las mujeres también son un factor de seducción.

“En cuanto al clima, las temperaturas son constantes todo el año y no tan altas como se podría pensar por su ubicación justo al norte de Ecuador. La ciudad se sitúa a 3200 pies sobre el nivel del mar”, manifestó el trotamundos.

“¡Oh sí!, trae tus gafas de sol, Cali es conocida por sus hermosas mujeres. Además, porque es soleado, por supuesto”, relató.

El primer puesto lo ocupó la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur. El segundo Toronto, Canadá, le sigue Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Berlín en Alemania.



Listado de las 20 mejores ciudades del mundo (en inglés):

1. Seoul, South Korea

2. Toronto, Canadá

3. London, UK

4. Cape Town, South Africa

5. Berlin, Germany

6. Reykjavik, Iceland

7. Taipei, Taiwan

8. Tokyo, Japan

9. Hanoi, Vietnam

10. Istanbul, Turkey

11. Auckland, New Zealand



12. Cali, Colombia