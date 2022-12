Cali Exposhow 2017 cierra sus pasarelas con una muestra de calidad, innovación e inclusión

La noche de cierre estuvo a cargo de Beatriz Camacho, quien presentó una colección sobria y elegante para hacer sentir segura a la mujer y eliminar estereotipos.

El escenario evocaba lo clásico, destacando el brillo de cada una de las piezas de esta colección inspirada en el lejano oriente.

Además, está compuesta por vestidos, faldas y pantalones con flecos en punta, en tonos bronce, violeta, plata, verde, gris y ocre, combinados con colores metalizados, transparencias y pedrería.

La diseñadora cartagenera encantó al público con diseño, calidad, innovación y conciencia social.

Esta bella caleña de 19 años es la modelo revelación de Cali Exposhow... En el día del cierre de pasarelas, también fue elegida la caleña Sara Behar como modelo revelación 2017 y quien participó por primera vez en el Cali Exposhow.

"Estoy muy feliz, todavía no me la creo, estoy muy contenta. Es un premio por el que he trabajado y me siento muy orgullosa", dijo la joven de 19 años y estudiante de diseño visual.

Entretanto, la pasarela de la diseñadora Pía Castro estuvo cargada del talento y la buena energía de los integrantes de la Fundación Fides, quienes pusieron a bailar salsa al público asistente.

De esta manera, la moda, el arte, la belleza y la inclusión se tomaron la Sucursal del Cielo durante tres días de pasarelas, negocios y tendencias.

¡Moda 2.0! Diseñadores emergentes fueron protagonistas en pasarela de...