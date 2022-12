Cali, la ciudad de Latinoamérica donde la vivienda es más barata

La organización Live and Invest Overseas, que en español sería ‘Viva e invierta en el exterior’, ubicó en su más reciente investigación a la capital del Valle del Cauca en el primer lugar como la ciudad de Latinoamérica donde los bienes raíces se pueden comprar a precios más accesibles.

El documento incluyó a 20 ciudades de la región y tuvo en cuenta el valor de un apartamento de dos habitaciones entre los 75 y 100 metros cuadrados, un tamaño, según Kathleen Peddicord, promedio para personas que deseen una vivienda en el exterior, una para la jubilación o para alquilar.

“Posiblemente, Cali no es la primera ciudad que se les viene a la mente a los inversionistas o jubilados al momento de considerar diversificarse con propiedades en el extranjero. Sin embargo, la tasa delictiva ha disminuido en años recientes y en la actualidad Cali es igual de segura que otras incluidas en la encuesta”, señala la investigadora en su informe.

Asimismo, agrega que la ciudad también ofrece diferentes opciones de estilo de vida y cuenta con buena oferta de restaurantes, además de ser peatonal y tener un clima cálido.

Según el informe, el precio del metro cuadrado en Cali está en 587 dólares, es decir 1.505.127 pesos, casi la mitad de lo que cuesta en Granada, Nicaragua, la segunda ciudad de Latinoamérica con los valores más bajos, 1.013 dólares.

En tercer lugar aparece Medellín con 1.119, Bogotá figura en la octava posición con 1.281, mientras que Santa Marta con 1.759 y Cartagena con 2.676 se ubican 11 y 17, respectivamente.

La ciudad con los precios más elevados por metro cuadrado es Punta del Este, Uruguay, al registrar una cifra de 3.350 dólares, de acuerdo a lo que publicó Live and Invest Overseas.



¿Quién es Kathleen Peddicord?

Periodista, investigadora y escritora que ha estado cubriendo temas sobre estilo de vida y oportunidades de inversión en el extranjero durante 30 años. Fue la editora de International Living Group durante 23 años, y después en 2008 lanzó su propia organización Live and Invest Overseas.

Kathleen ha escrito dos libros sobres estos temas: “How To Retire Overseas” (que se podría traducir 'Cómo jubilarse en el extranjero') y “How To Buy Real Estate Overseas” (que se podría traducir 'Cómo comprar bienes raíces en el extranjero'). Nacida y criada en Baltimore, Maryland, Kathleen ha vivido en Irlanda, París y, más recientemente, Panamá.