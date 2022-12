Cali le apuesta a un día sin muertes violentas con el movimiento 24-0

Foto: archivo Noticiascaracol.com

Cali quiere convertirse en un escenario sin violencia durante un día, a través del movimiento denominado 24-0. El objetivo es que, en un lapso de 24 horas, no se presenten asesinatos en la capital del Valle del Cauca.

La iniciativa creada por el cantante bogotano César López fue lanzada el pasado miércoles por la Personería de Cali en alianza con la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Valle del Cauca en el marco del Día Internacional de la Paz.

Bajo el lema “Un día, nadie mata, nadie muere, todos a cuidar la vida”, la ciudad busca que no se cometan homicidios entre las 12:00 m. del 8 de octubre de 2016 y las 12:00 m. del día 9 del mismo mes. Sin embargo, el personero Héctor Hugo Montoya dijo que el objetivo es ir más allá.

“Desde la capital del Valle del Cauca, queremos enviar un mensaje de que le estamos apostamos no solo a 24 horas de cero muertes violentas, sino que buscamos que sea un proyecto permanente de ciudad”, afirmó el funcionario, al agradecerle a César López por traer su iniciativa a Cali.

El movimiento 24-0 nació en el 2011 cuando el artista con guitarra en mano llegó a la Plaza de Bolívar en Bogotá para contarle al país que las muertes violentas no son provocadas por la guerra, sino la indiferencia, intolerancia, rabia e ira de seres humanos que son incapaces de controlar sus emociones.



"Mi utopía desde 2011 en la plza de Bolívar fue que Colombia tuviera al menos un día sin muertes": @CesarLopezmusic pic.twitter.com/s07ZbRboS2 — Personería de Cali (@personeriacali) September 21, 2016

El artista recordó que todo comenzó como un acto simbólico pero ahora es un movimiento no solo en Colombia, sino Latinoamérica.



@24_0 porque queremos insistir en la importancia de la vida como un bien supremo" @CesarLopezmusic pic.twitter.com/G3NpJ9SSPy — Personería de Cali (@personeriacali) September 21, 2016

Este año, la actividad se realizará simultáneamente en ocho ciudades de Colombia, donde, además de Cali, figuran Buenaventura, Manizales, Santa Marta, Bogotá, Medellín, Montería y Pereira. También se llevará a cabo en Venezuela, El Salvador, Honduras y Guatemala.



Según informó la Personería de Cali, se espera tener en todos los escenarios más de 3.000 artistas y más de un millón de personas en redes sociales manifestándose a favor de la vida.