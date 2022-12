Cali no estaría incluido en nuevo Plan Nacional de Desarrollo

El gobernador del Valle, Ubeimar Delgado advirtió durante la reunión del Bloque Regional Parlamentario de congresistas vallecaucanos “que el contrato Plan de Cali no se ejecutaría este año, según lo habría planteado el propio vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras”.

Es decir que el Gobierno no ha incluido dentro del Plan Nacional de Desarrollo las obras que esperan los municipios del llamado G11, entre los que se encuentra Cali. Estas obras son importantes pues incluye la modernización del aeropuerto de Buenaventura y una pista adicional para aeronaves militares en el Bonilla Aragón de Palmira, entre otras.

“El propio Vargas Lleras nos dijo que los contrato plan firmados se congelarían y los que no se firmaron, sencillamente no irían”, expresó Delgado ante el bloque.

La presidenta del Concejo de Cali, Clementina Vélez, dijo que el anuncio del Gobernador merece una discusión amplia especialmente entre los municipios que integran el G11.

“En dicho contrato plan, están centradas las esperanzas para municipios como Florida, Pradera, Jamundí, Cali, Palmira y Buenaventura, afectados por situaciones de violencia, producto del desplazamiento que genera el Pacífico colombiano en toda su extensión, además de unas obras específicas de infraestructura”, afirmó la concejal.

Otros proyectos que no harían parte del Plan Nacional de Desarrollo y que entrarían a estudios como proyecto de ley al Congreso de la República son el plan especial para la zona de Yumbo, la cobertura del transporte público con el MÍO, el plan para la recuperación de las cuencas del río Dagua y el río Cauca.

Candelaria, Dagua, Vijes y La Cumbre son los otros municipios que hacen parte del G11.