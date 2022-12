Cali recibe La Última Morada, un laberinto que probará todos sus miedos

Foto: La Última Morada

A Cali llega La Última Morada o Haunted House, el espectáculo de terror más sorprendente y espeluznante lleno de terroríficos monstruos y fantásticos efectos especiales, proveniente de Estados Unidos.

“Es un laberinto que recorrerán por 20 o 25 minutos. Podrán disfrutar de 30 diferentes estaciones en las que saldrá un personaje o muñeco mecatrónico que no tendrá ningún contacto físico con los visitantes. Las personas podrán disfrutar de la adrenalina que provoca el miedo”, manifestó Humberto Sarmiento, empresario de Carpachos Producciones.

Esta experiencia que promete ser única, por primera vez llega a Colombia. El empresario aseguró que la capital del Valle fue elegida para ser la primera sede del país.

“Este espacio o recorrido traído de Estados Unidos, fue traído para Cali, estará cada año para esta época de octubre. Como Carpachos Producciones elegí esta ciudad porque acá es a donde he traído otros eventos o conciertos, el otro año es probable que simultáneamente abramos el tour terrorífico en Medellín”, agregó Sarmiento.

Grupos de máximo seis personas saldrá por cada medio minuto, podrán recorrer este laberinto ubicado en la carrera 40 en la zona de Menga, enseguida de la discoteca Living Night Club, durante todos los días, desde el 1 de octubre hasta el 5 de noviembre, estará abierto a partir de las 6:00 p.m.

“Llevamos tres años trabajando para que este espectáculo llegue a Colombia. En el acondicionamiento de la bodega en donde se realizará en Cali, el equipo de producción de más de 50 trabajadores laboró durante 6 meses, cuadrando los efectos especiales, sonidos, luces, olores, entre otros elementos”, dijo el empresario.

Menores de 14 años, mujeres en estado de embarazo, personas con complicaciones cardiacas o mentales, personas en estado de alicoramiento no podrán ingresar. Además los organizadores recomiendan no usar zapatos altos y cámaras fotográficas o de video al interior del laberinto.

Las boletas tiene un valor de $32.000 y $62.000 y las podrán adquirir en www.ticketexpress.com.co. Mayores informes al 485 33 22 o en wwwlaultimamorada.com

Las carpas más grande e importantes de la Haunted House en Estados Unidos están en Atlanta, Boston y Filadelfia.