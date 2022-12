Cali se moviliza en rechazo por muerte de Dominic, el perrito ahorcado en Huila

Este domingo 23 de agosto, diferentes organizaciones en pro de los derechos de los animales en el país convocan a los ciudadanos a una manifestación en rechazo por la muerte del perro de raza bull terrier llamado Dominic, que fue ahorcado en el municipio de Pitalito, Huila.

La movilización se realizará en más de 40 ciudades del país. En Cali, la caminata se concentrará en el Parque de El Ingenio y el punto de encuentro será en la calle 16 con carrera 83 a partir de las 9:00 a. m.

La idea es que los caleños y demás colombianos exijan justicia en este caso de Dominic, además de poder conseguir la aprobación en el Congreso de la ley 172 contra el maltrato animal.

“Vamos a exigir el no maltrato animal y a apoyar el proyecto de ley 172 que busca penalizar el maltrato animal en Colombia, Dominic es un símbolo de esta lucha, esto es por todos los animales”, aseguró Daniel Téllez, promotor de la movilización en Cali.

A la marcha en Cali se pueden llevar a mascotas, prendas blancas, globos blancos, pañuelos, pancartas y alimento, para apoyar a las diferentes fundaciones que les sirven de refugio a los animales recogidos en las calles de la ciudad.

El hecho indignante se volcó a las redes sociales, en Twitter se creó el hashtag #Todoscondominic y #Calicondominic, donde las personas manifiestan su dolor y repudio por la matanza de Dominic.

La vocera Andrea Padilla, vocera para Colombia de la organización AnimaNaturalis, habló para Blu Radio el pasado 19 de agosto y aseguró que las personas que mataron a Dominic sólo pagarían 50 mil pesos, ya que el hecho repugnante no es considerado como un delito en el país pues no hay ninguna ley que castigue de forma contundente el maltrato animal.

[[{"fid":"160519","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]