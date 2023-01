Cali se normaliza tras día donde cadenas falsas intentaron propagar pánico vivido en toque de queda

La ciudad empezó a recobrar la tranquilidad este viernes, un día después de un paro nacional pasado por disturbios y que obligó a un toque de queda.

Luego que la Policía informó que Cali había amanecido en normalidad, durante la mañana, varios reportes de alteración de orden público en sectores como el centro y el oriente sembraron de nuevo el pánico. No obstante, las autoridades precisaron que eran falsos.

“Hoy empezó una cadena de rumores en el centro, cuando verificamos, con Policía y Ejército, no hubo nada”, dijo Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de la capital del Valle del Cauca.

Videos aficionados que circulan por redes sociales evidencian la presencia de las autoridades y la desinformación de algunos ciudadanos.

“Vamos a estar todo el día, toda la tropa, pero abran los negocios. Venga le hago una pregunta: ¿Qué les pasó allá?”, le pregunta un militar a un comerciante, quien respondió: “No, no sabemos. Es que hubo una cadena de pánico y todo el mundo cerró el negocio, pero no les pasó nada”.

Las autoridades fueron insistentes en solicitar a la ciudadanía informarse solo a través de canales oficiales y no hacer caso a todo lo que llega por redes sociales.

“Las redes sociales no con mala fe, no con mala intención, se convierten en multiplicadoras de estas noticias que no están verificadas, rumores y termina ocurriendo lo que ocurrió”, indicó Villamizar.



Entre tanto, ciudadanos y autoridades locales se concentraron en varias de las zonas afectadas por los desmanes, para recoger los destrozos y, con civismo, hacerle frente a los vándalos.

“Hay que tomar cartas en el asunto y no es con violencia. Es demostrarle a la gente violenta que no nos podemos asustar y que tenemos que salir a recuperar la ciudad y, así sea poquito, con una escoba, recoger un papel. Hay que demostrar que somos diferentes y que hay cultura”, dijo el ciudadano Santiago Vernet.

Pese a que, por precaución, muchos colegios y establecimientos comerciales no abrieron sus puertas, con el paso de las horas, la ciudad retornó a la normalidad, el servicio del MIO se restableció y la calma volvió a las calles.

Además, desde horas de la tarde y hasta la noche, más de mil personas se concentraron en el Centro Administrativo Municipal, CAM, para realizar un cacelorazo en apoyo al paro nacional del jueves 21 de noviembre, pero también rechazar los actos violentos.

El paro nacional tenía como objetivo manifestar el inconformismo de miles de ciudadanos hacia el Gobierno nacional.

Vea también:

“No hagan caso a las cadenas”: Policía de Cali tras difusión de falsos hechos que generan pánico