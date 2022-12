Cali se une este domingo a Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo

Foto: Archivo Colprensa

Todo está listo para que los caleños se unan IV Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo, en el cual participarán más de mil municipios del país. La jornada se llevará a cabo este domingo 4 de octubre a las 10:00 a.m.

"Es así como vamos a ser observadores en 180 predios de condominios, barrios y áreas de la ciudad, en donde los organismos de socorro como Cruz Roja, Defensa Civil, Scout y Bomberos Voluntarios, van a estar apoyando los protocolos de evacuación, informándoles a la comunidad qué hizo bien y qué no", explicó Rodrigo Zamorano, coordinador del Consejo para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cmgrd).

El funcionario señaló que es importante que los ciudadanos tengan claro un plan de contingencia, un sitio de encuentro definido y los medicamentos necesarios, en caso de haber una persona enferma.

Zamorano añadió que se deben identificar los triángulos de la vida en casa, tener un radio y baterías nuevas, así como tener fotocopias de los documentos de la familia. Además, recomienda no correr, empujar, ni devolverse en caso de una emergencia.

"En los primeros 15 segundos del sismo debe observar si las condiciones de afuera son mejores o peores que las de adentro y a partir de esa valoración usted decide qué hacer", sostuvo el coordinador del Cmgrd.

Otra de las recomendaciones del funcionario es sacar a los niños, no olvidar las mascotas, tener un plan de contingencia especial para las personas de movilidad reducida y saber por dónde evacuar. Asimismo, aconsejó usar el sentido común para privilegiar la vida de cada ser humano.

Al iniciar el simulacro el próximo domingo, se activarán las sirenas de algunos organismos de socorro, en ese momento las familias deberán reunirse, evaluar la situación tal cual como si estuviese ocurriendo un sismo y tomar la decisión de quedarse en la vivienda, de salir o buscar sus triángulos de la vida.