Cali tendrá racionamiento de agua todos los días por bajos niveles de los ríos

La fuerte ola de calor e incremento del consumo de agua potable por parte de los caleños provocó que el caudal del río Cali se disminuyera a tal punto que obligó a Emcali a restringir el servicio de acueducto por diez horas en barrios del centro, oeste y norte de la ciudad, entre el pasado lunes y este martes.

De esta manera se dio inicio, en Cali, a las restricciones en el suministro del vital líquido. En ese sentido, el jefe de Distribución de Agua Potable de Emcali, Roberto Pomar, anunció este martes que este tipo de medidas se seguirán implementando todos los días en estos sectores hasta que el río Cali recupere sus niveles. "La restricción se aplicará a diario entre las 10:00 p. m. y 4:00 a. m.", dijo.

El funcionario hizo la precisión luego que el gerente de Acueducto de Emcali, Freddy Mantilla, señaló que racionamientos como el del lunes pasado solo se volverían a aplicar si persistían los bajos caudales.

“Lo de este lunes fue una situación anormal, inesperada, es probable que en el transcurso del día o por unos cuantos días esa medida como la que se tomó no sea necesaria, todo dependería si el caudal del río se recupera. Una vez los niveles de los ríos sigan bajando tocaría seguir tomando medidas de esa índole pero no sabemos cuándo, pues la intención es que no tengamos que ejecutarla de nuevo”, aseguró Mantilla.

La primera restricción se produjo el lunes desde las 6:00 p. m. hasta las 4:00 a.m. del martes en 73 barrios ubicados en el norte, centro y oeste de la capital del Valle del Cauca. Emcali sostuvo que la medida solo afectará al 20 por ciento de la ciudad, es decir, aproximadamente 500 mil personas.

“Hubo una disminución del caudal del río Cali de 200 litros por segundo, esto hizo que en cada hora tuviéramos un déficit entre 1200 y 1300 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, adelantamos la restricción que teníamos para este lunes y poder recuperar el caudal”, explicó Pomar.

Entretanto, Mantilla dijo que el río Meléndez también presenta bajos niveles y agregó que las actuales condiciones del río Cauca permiten prestar servicio con normalidad, aunque su caudal no es el mejor por estos días.

Barrios con suspensión de agua por cambios de válvulas

Además para mejorar las redes de acueducto en el centro y sur de la ciudad, Emcali también realizará en el transcurso de esta semana el cambio de 71 válvulas, por lo que se suspenderá de forma temporal el servicio en algunos sectores de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de esta manera:

Sin embargo, Emcali prestará el servicio de agua con carrotanques que estarán circulando constantemente por toda la zona afectada.