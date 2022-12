Cali tuvo un Día de la Madre 2017 menos violento en comparación con el 2016, según Policía

Las autoridades de la capital del Valle del Cauca calificaron como positivo el balance en materia de seguridad. Casos de lesiones personales tuvieron una importante disminución.

“En el caso de lesiones personales durante el día domingo se presentó una reducción de 63 %, es decir 78 casos menos de los registrados en el 2016 que tuvo 122 reportes. Los barrios Diamante, Limonar, Decepaz, Aguablanca y Floralia fueron los lugares donde más se reportaron estas situaciones”, informó la Policía.

Otro de los aspectos que registró una disminución, aunque no tan notable, fueron las riñas. Según las autoridades, este año se reportaron 611 casos “que obedecieron, en su gran mayoría, a hechos de intolerancia y exceso en el consumo de alcohol”, mientras que el año pasado ocurrieron 689. Una disminución del 11 %.

“La pronta reacción policial evitó que estas situaciones afectaran el orden, la tranquilidad, la integridad y vida de las personas, lo que de alguna manera repercute en la disminución de lesiones personales”, sostuvo la Policía, a través de un comunicado.

Pese estas cifras positivas, los casos de homicidios no se lograron disminuir. Sin embargo, tampoco aumentaron, es decir, se registraron cuatro al igual que en 2016.

“De acuerdo a las investigaciones son ajenos a la celebración y, aunque no se obtiene una variación frente a los datos de 2016, al parecer, estos obedecen al control territorial por el tráfico de estupefacientes”, aseguraron las autoridades.

Finalmente, la Policía aseguró que durante la celebración del Día de la Madre se realizaron 24 capturas por diferentes delitos y se incautaron cuatro armas de fuego en la capital del Valle del Cauca.



Foto: archivo Colprensa