Cali vuelve a ser epicentro de música electrónica con 'The Zoo', festival en favor de los animales

En esta edición se contará, además, con agenda cultural que incluye conversatorios, talleres y muestras de talento. Más de 20 artistas harán parte del evento.

The Zoo es un festival a campo abierto que celebra su cuarta edición y que congregará en un mismo espacio a 24 exponentes de la música electrónica, nueve internacionales, diez locales y cuatro nacionales. La cita es desde las 12:00 del mediodía del domingo 12 de noviembre a 6:00 de la mañana del lunes 13 de noviembre, en As Occidente en la recta Cali-Palmira.

Este certamen cuenta con un sentido social en pro de los animales, motivo por el que se alió con las fundaciones El Refugio y Corazón Gatuno. Los amantes de la electrónica no sólo disfrutarán de buena música, sino que también podrán ayudar con dicho objetivo.

"Nosotros recolectamos efectivo a través de unos bonos de cerveza para el festival que la gente puede precomprar y lo que recogemos lo utilizamos para regalarle a El Refugio tres mercados de abastecimiento semanal de más o menos $500.000 cada uno", indica Andrés Macías, socio y director de comuniciones en The Zoo.

En cuanto a Corazón Gatuno, entidad que alberga a cerca de 200 gatos y 50 perros, Macías explicó que la ayuda se brinda gracias a activaciones que se realizan en distintos escenarios de la ciudad, donde cambian entradas al festival por alimento para estas mascotas.

Entre los artistas invitados estarán Acid Mondays, Etapp Kyle, Huxley, Joey Daniel, Kenny Glasgow, Nicole Moudaber, Brian Ramirez, Caro Fox, Etapp Kyle, Giovanni Aparicio, Julio Garcés, Julio Victoria y más.









En busca de desarrollar espacios de comunión entre el público, la academia, el comercio y la región, para esta versión The Zoo contará con una agenda cultural. Se trata de una propuesta académica inmersa en el festival, en alianza con el Museo La Tertulia.

"El enfoque y objetivo es volver al festival en un proyecto de ciudad, donde podamos integrar a mucha gente y desmitificar un poco la música electrónica con el estigma que hay de drogas y llevarlo un poco más al tema cultural y académico", agregó Macías.





Entre las actividades que se llevarán a cabo están conversatorios con Native Instruments, una multinacional líder el mercado de controladores y software de producción de música digital, así como con Julián Giraldo y MAD, dos DJS caleños con larga trayectoria musical, quienes compartirán su conocimiento para construir un sintetizador.

La agenda cultural de The Zoo tendrá lugar el viernes 10 de noviembre, de 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, y el sábado 11 de noviembre de 9:00 de la mañana a 10:00 de la noche, en la Casa Obeso Mejía ubicada en la avenida 4 oeste #4-59. Para más información pueden ingresar a la Fan Page del evento.



