Cali y cinco municipios vecinos unifican toque de queda y ley seca: será de 12 a. m. a 5 a. m.

Tras una reunión con la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, los alcaldes de Cali , Dagua, Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo decidieron unificar el toque de queda y ley seca para seguir combatiendo el coronavirus COVID-19 .

Estas medidas tendrán un ajuste en el horario y, a partir de este miércoles 3 de febrero de 2021, se aplicará a diario entre las 12 a. m. y las 5 a. m.

“Decidimos en la zona metropolitana tener únicas medidas, todavía mantenemos la alerta roja, pero vamos a flexibilizar el horario de ley seca y toque de queda a partir de las doce de la noche”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

Asimismo, anotó que también se tomó “la decisión de conformar una comisión interdisciplinaria e interinstitucional para la reactivación económica del sur del Valle del Cauca”.

El autocuidado para disminuir la aceleración del #Covid19, debe estar en equilibrio con las actividades productivas. Conscientes de ello, junto a los Alcaldes del Área Metropolitana, dispusimos flexibilizar el Toque de Queda, desde este miércoles, entre las 12 a.m. y 5 a.m. pic.twitter.com/JhUS5PjjIN — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) February 2, 2021

Récord de casos de COVID-19

Esta unificación y cambio en el horario del toque de queda y ley seca se produce también para ayudar a los negocios nocturnos y luego de que el Instituto Nacional de Salud reportara 3.284 casos de coronavirus en un solo día en el Valle del Cauca y que 3.114 de ellos corresponden solo a Cali.

Según la secretaría de Salud de la capital del Valle del Cauca, esta cifra tan alta, reportada el pasado lunes, obedece a un retraso en el registro del número de casos, pues, incluso, algunos son de noviembre y diciembre del año pasado y solo 20 son de los últimos cuatro días.

“El Instituto Nacional de Salud tomó la decisión de reportar todos los casos independientemente si estaban reportados o no en las fuentes de Sivigila, en las fuentes de Sismuestras, de tal manera que quieren ponerse al día con los casos así no estén notificados en las fuentes iniciales o así no hayan sido notificados por las IPS”, aseguró Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

Según infectólogos de Cali, los contagios en la capital del Valle del Cauca y el departamento han disminuido y se ve reflejado en la atención que están prestando en clínicas y hospitales. Sin embargo, piden no bajar la guardia.

“Vimos una leve disminución en el número de casos y de personas hospitalizadas y también en terapia intensiva, una tendencia a una lenta desaceleración en el número de los casos”, dijo José Oñate, presidente de la Asociación Colombiana de Infectología.

Agregó que “esto posiblemente sea secundario a las medidas restrictivas, toques de queda y sobre todo que en algunos fines de semana hubo una mayor restricción en la movilidad”.

Aunque las unidades de cuidados intensivos continúan con una ocupación por encima del 90% en Cali y el Valle del Cauca, ya se empieza a registrar una tendencia a la baja.

“La situación de COVID en el departamento ya está en la parte alta de la cima de un pico que no habíamos tenido y que hemos vivido con alguna angustia, pero ya sentimos que la situación ya se empezó a normalizar en la parte alta y que empezará a bajar paulatinamente”, afirmó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle del Cauca.

Las unidades de cuidados intensivos en Cali tienen una ocupación actual del 93.1% y en el resto del Valle del Cauca, del 94.8%.