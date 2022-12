Calor infernal azota a Cali: razones del fenómeno y cómo cuidarse del mismo

Foto: Noticiascaracol.com

¿Quién no se ha quejado del calor por estos días en Cali?, según expertos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, el aumento de temperatura en esta época del año en la ciudad es normal porque hay poca nubosidad, es decir, que esta falta de barrera natural permite que la radiación pase directamente a la tierra, ocasionando unos calurosos días.

Saúl Antonio Ramírez, técnico en Meteorología de la CVC, explicó que la temperatura por estos días ha superado los 33 °C y es probable que aumente por lo menos hasta los primeros días de septiembre.

“Esto es típico de la segunda temporada seca del año, casualmente a finales de agosto está en su máximo pico, situación que se espera persista hasta los primeros días de septiembre, que empiece a entrar nubosidad y se haga la transición a la segunda temporada de lluvias del año. Es probable que aumente el calor pero no se espera que suba de 35 °C”, dijo Ramírez.

Expertos en el tema recomiendan que los caleños no se expongan al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. durante esta temporada, porque, más que la temperatura, lo peligroso es la radiación que afecta directamente la piel.

“Los rayos ultravioleta son más intensos, especialmente entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. Busque siempre la sombra, ya sea de una sombrilla, un árbol o un techo”, dijo Luis Fernando Balcázar, dermatólogo del Centro Médico Imbanaco.

Los rayos del sol pueden ocasionar cáncer de piel y son responsables del 80 % del envejecimiento de la piel, en forma de arrugas y manchas. Los dermatólogos recomiendan usar protectores solares de manera permanente, así sea corto el tiempo de exposición al sol.

“Para la salud humana, el sol puede ser un arma de doble filo. Si bien tiene aspectos positivos, como participar en la síntesis de vitamina D en la piel luego de la exposición solar, su exceso constituye una fuente de riesgos para múltiples enfermedades”, agregó el dermatólogo Balcázar.



Golpe de calor

¿Sabía usted que su cuerpo puede recalentarse y alterar los sistemas cardíacos, respiratorio y del cérebro, situación que podría llevarlo a la muerte?

La medicina llama a esto ‘golpe de calor’, la enfermedad más grave relacionada con el calor. Algunos de sus síntomas son piel caliente, seca, enrojecida (sin sudor), pulso acelerado, dolor de cabeza palpitante, mareo, náuseas, confusión y hasta pérdida del conocimiento.

“Si usted observa alguna de estas señales, es probable que se trate de una emergencia que puede ser mortal. Busque ayuda médica inmediata, mientras usted empieza a enfriar a la persona afectada”, señaló Héctor Fabio Cruz, médico deportólogo, del Centro Médico Imbanaco.

Según los especialistas, el agotamiento por calor es una forma leve de enfermedad, que puede tornarse grave si se convierte en ‘golpe de calor’ y que suele aparecer después de varios días de exposición a altas temperaturas, sumada una inadecuada o deficiente reposición de líquidos.

“Es probable que la piel esté fría y húmeda. El pulso rápido y débil y la respiración rápida y superficial. Si estos signos de agotamiento por calor no se atienden pueden convertirse en ‘golpe de calor’. Busque atención médica si los síntomas empeoran o duran más de una hora”, aseveró Carlos Vargas, coordinador de Urgencias de Imbanaco.

Recomiendan que no se exponga al sol por períodos prolongados de tiempo. Si lo hace o tiene que caminar un trecho largo bajo el sol, es mejor que se proteja la cabeza e ingiera agua o líquidos suficientes.