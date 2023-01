Cámara grabó a sujeto que con cuchillo intentó robar a ocupantes de bus y abrir la puerta a patadas

El dispositivo estaba instalado en el vehículo que hace parte de un sistema de transporte masivo, al cual se le implementó fuerte componente de videovigilancia.

En Cali, las autoridades presentaron un sistema de vigilancia con cámaras de video para controlar la seguridad en buses y estaciones del MIO. Los dispositivos, que ya están operando, han permitido reducir la inseguridad en el sistema.

Aunque en mayo los hurtos en el MIO bajaron en más del 80 %, estos todavía ocurren.

“Sacan su celular a hablar y se acerca un chico y ve que no viene el bus y se lo roba y sale a correr”, señala la usuaria Luz Mary Pérez.

“Vi a un joven sacándole el celular a una señora, pero uno no puede hacer nada, eso estaba llenísimo”, afirma María Elena Méndez, otra ciudadana que también hace uso del sistema.

Por eso, se puso en marcha un sistema de videovigilancia con 592 cámaras en buses, estaciones y terminales.

Por ejemplo, una de las cámaras captó a un sujeto de camisa azul que porta un cuchillo en su mano derecha e intenta atracar al conductor y a los pasajeros. Sin embargo, como no lo logra, trata de abrir la puerta a patadas para escapar.

“Son elementos materiales probatorios para entregárselos a la Fiscalía al momento de la judicialización y la individualización de los responsables de cometer delitos dentro del sistema de transporte masivo MIO”, dijo el coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Policía de Cali.

Ya hay 100 buses cada uno con tres cámaras, una de ellas muestra la vía por donde transita el vehículo.

“La segunda cámara está instalada directamente para poder tomar y garantizar la seguridad del operador-conductor y también del ingreso de los pasajeros y la tercera cámara toma ya directamente el interior del vehículo”, explica Íngrid Ospina, presidenta de Metrocali.

Según las autoridades, en mayo se recuperaron 18 celulares robados y se impusieron cerca de 500 comparendos, gracias a la videovigilancia.

Vea también:

Estaciones y buses del MIO estrenan sistema de videovigilancia para combatir la inseguridad