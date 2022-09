Cámara grabó cómo ciclista mató a un perrito con una piedra

Hay indignación en redes sociales por un episodio de maltrato animal que se habría registrado en el municipio de Dagua, Valle del Cauca. Una cámara de seguridad captó el momento en el que un ciclista causó la muerte de un perrito de una pedrada.

La grabación, con fecha del 25 de septiembre, muestra que dos perritos le ladran al hombre, quien se baja de la bicicleta y trata de continuar su camino. Sin embargo, más adelante, se detiene y toma una piedra para lanzarla a los perros, impactando a uno de ellos.

De acuerdo con la cuenta Conexión Animal, esto le causó la muerte al perrito “al instante”.

“Este episodio deja un llamado a la reflexión: a no actuar por la rabia o el miedo. En este caso, aunque no se sabe la intención del hombre, su acción terminó con una vida. También hace el llamado a las familias que conviven con un perro o gato, a recordar que según el Código de Policía, los animales que tienen un humano responsable deben estar protegidos dentro de casa, de esta manera no correrán riesgos”, agregó el mensaje.

Se espera que con este video sea posible identificar al ciclista para que responda por esos hechos.

#DenunciaCiudadana | Dagua



En cámara de seguridad quedó grabado cuando un ciclista golpea con una piedra a un perro, y lamentablemente el perro muere al instante 🧵 pic.twitter.com/sSxOLqJsV7 — Conexión Animal (@RCAnimal) September 28, 2022