Cámaras de fotomulta detectarán vencimiento del SOAT y técnico mecánica en Cali

A partir del 9 de marzo, la Secretaría de Tránsito de Cali comenzará a fiscalizar si los vehículos están al día con la revisión técnico mecánica y el Soat, a través de 46 cámaras de fotodetección fijas y móviles.

Esta nueva medida permitirá ejercer un mejor control sobre los vehículos para que los conductores se abstengan de movilizarse sin tener esta documentación al día.

El secretario de Tránsito, Omar de Jesús Cantillo, afirmó que “con un software se conocerá los conductores que están o no al día, esta medida nos permitirá ver la vigencia del Soat y la revisión técnico mecánica, con el fin de acrecentar el tema de cultura ciudadana en formación en seguridad vial y garantizar a las personas que transitan por la ciudad la legalidad de los vehículos”.

El funcionario señaló que la notificación de los comparendos llegarán a sus casas, pero en un principio serán sanciones didácticas.

“El proceso iniciará con una formación pedagógica, es decir que a las casas les llegará un comparendo didáctico, después se iniciarán los comparendos sancionatorios”, afirmó Cantillo.

“Lo importante para nosotros es generar cultura y no sancionar, lo que deseamos es que durante esta semana las personas sepan e interioricen el cumplimiento de las normas y documentos que deben estar al día para mejorar la seguridad vial”, concluyó.

Según datos de la Secretaría de Tránsito, en los dos primeros meses del 2015, se realizaron 497 comparendos a conductores que no tenían la revisión técnico mecánica, esto les representó una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además impusieron 137 comparendos por falta de Soat que tiene una sanción de 30 salarios mínimos diarios.

La dependencia recordó que el Soat y la revisión técnico mecánica, son dos herramientas de seguridad que permiten brindar las garantías mínimas para circular en las vías y responder en caso de ocasionar o sufrir un accidente.

[[{"fid":"143658","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"142 nuevos guardas de tránsito se posesionan en Cali. Foto: cortesía Alcaldía de Cali","field_file_image_title_text[und][0][value]":"142 nuevos guardas de tránsito se posesionan en Cali. Foto: cortesía Alcaldía de Cali"},"type":"media","attributes":{"height":425,"width":640,"alt":"142 nuevos guardas de tránsito se posesionan en Cali","title":"142 nuevos guardas de tránsito se posesionan en Cali","class":"media-element file-default"}}]]

Cali con 142 nuevos guardas de tránsito

Las calles de Cali ya cuentan con 142 nuevos guardas de tránsito para regular la movilidad en la ciudad, lo confirmó la Secretaría de Tránsito municipal.

“La labor principal de estos guardas será aumentar o hacer intensivos los operativos hacia la informalidad, claro sin descuidar las demás áreas que tránsito realiza”, aseguró el secretario de Tránsito, Omar de Jesús Cantillo.

La posesión de estos agentes se dio el pasado miércoles en la Dirección de Desarrollo Administrativo de la ciudad, estas personas cumplieron con los requisitos del cargo para vincularlos a la Secretaría.

“Se posesionaron 137 agentes, los cinco restantes estarán posesionados este fin de semana y así iniciar los trabajos con nosotros, ya que con los 142 guardas este lunes y martes vamos a tener la reinducción en el manejo de comparendos, manejo de motos y de condiciones administrativas internas”, concluyó el funcionario.

Con estas nuevas vinculaciones Cali quedó con 420 agentes de tránsito aproximadamente que regulan la movilidad según la Secretaría de Tránsito municipal.