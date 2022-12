Cámaras de seguridad permiten captura de dos ladrones en Popayán, Cauca

Un video registrado por una cámara de seguridad en un sector del suroccidente de Popayán, Cauca, muestra cuando un hombre que viste de negro se acerca a su víctima, lo golpea e intenta agredirlo con un arma blanca. Seguidamente, su cómplice llega al sitio y entre los dos comienzan a despojarlo de sus pertenencias.

“Fui interceptado por dos sujetos en el polideportivo de Chapinero, me robaron las pertenencias y me dijeron que si no se las pasaba me apuñalaban”, dijo la víctima.

La acción de estos delincuentes fue seguida por la Policía a través de las cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

“Evidenciamos el tema que nos afecta en la ciudad, nuestros adolescentes implicados en las actividades delincuenciales del día a día que afecta la seguridad ciudadana de Popayán”, manifestó el coronel Pompy Pinzón, comandante de la Policía de Popayán.

A pesar de las evidencias presentadas por la Fiscalía, un juez los dejó en libertad.

“Desafortunadamente el 80 % de los capturados que ha realizado la Policía metropolitana quedan en libertad o con detención domiciliaria”, agregó el coronel Pinzón.

Sin embargo, las autoridades continúan las ofensivas contra la delincuencia común y organizada para garantizar la seguridad de los habitantes de la capital del Cauca.