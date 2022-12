Cambiarán nombres de rutas del MÍO en Cali para que sean más fáciles de entender

El presidente de Metrocali, Luis Fernando Sandoval, aseguró que en agosto se modificarán la nomenclatura de las rutas del sistema de transporte masivo de Cali, MIO, ante las dificultades que los usuarios tienen para identificarlas actualmente.

“Vamos a iniciar una nomenclatura con unos expertos de una universidad muy buena aquí en Cali con doctorados y experiencias propias en Barcelona para que sea mucho más amigable la terminología de las rutas, pues a veces es difícil saber cuáles son cuando la gente habla de la T, la P, la D”, señaló.

En ese sentido, explicó que se está buscando que los nombres de las rutas sean mucho más sencillos. “Por ejemplo, que se una ruta origen – destino, que la gente diga me subo en tal parte y me deja en tal parte y que en el camino puedan identificar las estaciones”.

Asimismo, el funcionario dijo que en abril se llevará a cabo el relanzamiento del MIO con la puesta de toda la flota en circulación (872 buses), la inauguración de la terminal Calipso Julio Rincón y aplicación de sanciones a operadores que no cumplan.

“El relanzamiento será en abril porque en ese mes también comenzaremos a penalizar económicamente a los operadores si no cumplen con el servicio”, expresó el funcionario, al agregar que las sanciones se aplicarán cada quince días.

Terminal Calipso Julio Rincón. Foto: Metrocali

Finalmente, el Presidente de Metrocali informó que la terminal Calipso Julio Rincón beneficiará a los habitantes de las comunas 12 y 13, además de mejorar la movilidad del sistema y acortar los tiempos de viaje.

“Por aquí se van a movilizar más de 100 mil pasajeros al día y permite interconectar todo ese flujo de personas que viene del oriente de la ciudad con otros puntos cardinales.”, concluyó Sandoval.

La terminal contará con doce plataformas de abordaje, baños públicos, taquillas, 144 cicloparqueos (biciMIO) , oficinas para el desarrollo de labores administrativas, zona de descanso para conductores, áreas comunes, salón de capacitaciones y CICAC, entre otros.