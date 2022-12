¿Cambio extremo o disfraz? Carolina Cruz volvió a sorprender a sus seguidores con este nuevo look

Su nueva apariencia ha dejado a más de uno con la boca abierta. Incluso, la comparan con personajes de Hollywood.

Carolina Cruz volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram con una fotografía en la que luce el cabello corto y una sensual mirada, además de portar prendas que resaltan su belleza y atributos físicos.

"Aprendí a salir de la zona de confort para encontrarme con el mundo que me apasiona", escribió la presentadora y modelo en la publicación.

¿Cambio de look?, se preguntarán algunas personas.



"Carito, aquí te pareces a la protagonista de la película del Quinto Elemento, ¡Milla Jovovich!", expresó en un comentario @dianafuentesk.

Pero esta seguidora no fue la única que comparó a Carolina con algún personaje famoso del séptimo arte.

"Me alcanzó a confundir. Me levanto aún con los ojos pegados y veo la foto y digo: 'Ve, subió una la 'niña' de esa película que me he visto' (nunca recuerdo los nombres de las películas). Cuando miro bien y es usted, excelente, divina, superprofesional", dijo @micky_trzcinski.

La "niña" a la que se refiere la usuaria es Mathilda Lando, personaje interpretado por la actriz estadounidense Natalie Portman en la película 'Perfecto asesino', de 1994.

Sin excusas, Carolina Cruz sigue estas rutinas de ejercicios para... Al parecer, no se trata de un cambio de look inesperado de la vallecaucana, sino una sesión fotográfica con diferentes disfraces.

La también empresaria subió otra fotografía donde aparece con una peluca rubia y atuendo negro, acompañado por un mensaje que dice: "Riesgo".

Esta publicación también se ganó la admiración de los usuarios de las redes sociales, algunos de los cuales la calificaron de original y otros como adorable.



