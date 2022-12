Cambios viales en oeste de Cali serán definitivos: Secretaría de Tránsito

Omar Cantillo, secretario de Tránsito de Cali, aseguró que el laboratorio vial implementado en el barrio el Peñón , en el oeste de la ciudad, arrojó resultados positivos. Asimismo, señaló que en quince días los cambios se aplicarán de manera definitiva, luego de realizar una labor intensiva de socialización con la comunidad.

El funcionario destacó que gracias a la medida la cogestión de la calle quinta a la carrera cuarta, así como el tráfico que se generaba en la bajada de la avenida Circunvalar, en horas pico, disminuyeron.

"Al reducir nosotros de tres fases a dos fases, mejoramos tiempo de pasos. En el caso de la de la Circunvalar hacemos una menor acumulación de vehículos porque ya tenemos dos carriles. En el tiempo del semáforo pasan muchos más carros y evitamos la cogestión", manifestó Cantillo.

Por su parte, los habitantes del sector aseguraron que no permitirán que se hagan los cambios viales, si la Alcaldía y la Secretaría de Tránsito no les aseguran que las vías y las redes de alcantarillado no se van a deteriorar.

"No vamos a dejar implementar los cambios. Ya hay una acción ciudadana y nos vamos a oponer. Vamos a cerrar la vía pacíficamente. Como somos personas mayores, dejaremos que implemente, porque no quieren dar estabilidad de la obra", afirmó Cesar Calderón, veedor del laboratorio vial.

Calderón sostuvo además que de aplicarse definitivamente la medida en seis o siete meses la vía se deterioraría, como ha sucedido en otros barrios.