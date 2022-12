Camión con carga pesada quedó atascado debajo de puente en el norte de Cali

Este tipo de accidentes no es nuevo en este sector cerca al Club Colombia. Otros camiones ya han venido afectando la estructura.

Un camión amarillo con placas XVV 581 de Floridablanca que transportaba una cargadora de Deere, terminó atascado debajo del puente vehicular contiguo al Club Colombia, ubicado en la avenida 2N con calle 15, norte de Cali.

Al parecer, el conductor del vehículo calculó mal la altura de su carga, razón por la que quedó atrapado en la zona. La situación generó caos vehicular que tuvo que ser atendido por agentes de Tránsito de la capital del Valle del Cauca.

Fue necesario manipular la parte superior de la cargadora para permitir que el camión que la llevaba consiguiera pasar por la estructura y desinflar las llantas delanteras.

Según las autoridades de movilidad, los responsables de este accidente deberán pagar una multa por transitar con este vehículo y carga pesada sin permiso.

“Hay un decreto que prohíbe el tránsito de vehículos con más de tres ejes por esta zona, hay un pico y placa a partir de las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y solo pueden ingresar los vehículos que tienen permiso y este no lo tiene. Por la altura de la carga que llevaba quedó atascado bajo el puente perjudicando el tráfico vehicular”, manifestó Juan Carlos Bueno, supervisor de agentes de Tránsito de Cali.

Además, el puente deberá ser evaluado por unidades de Infraestructura para conocer el daño que generó la estructura por este camión y sanción al conductor.

“El vehículo será inmovilizado y por el tipo de accidente la Secretaría de Infraestructura deberá evaluar los daños ocurridos al puente y de acuerdo a esto, deberán pagar el monto correspondiente por el arreglo”, agregó el funcionario.

Esta no es la primera vez que sucede este tipo de accidentes, vecinos del sector denuncian que por esto, la estructura de concreto está bastante afectada. Piden a las autoridades que lo revisen y marquen la altura permitida para atravesar por debajo del puente.

“Este tipo de accidentes suceden muy a menudo, la Secretaría de Tránsito de la ciudad no ha tenido ni el interés de colocar una valla avisando que este tipo de vehículos no pueden pasar por su altura y con este tipo de cargas. En la parte de arriba del puente las platinas se han reventado y debajo del puente ya está fracturado”, contó José Giraldo Quintero, vecino del sector.

Fotos: Diana Figueroa | Noticiascaracol.com