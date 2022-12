Camioneros generaron trancón en la vía Yumbo – Cali

Desde las 5:00 de la tarde de este miércoles se presentó un trancón en la vía Yumbo – Cali a la altura de Sameco, aparentemente en apoyo al paro de camioneros organizado por una fracción del gremio.

Según el reporte de la Secretaría de Transito de Cali, los camiones o mulas estuvieron parqueados en el carril del lado derecho de la vía en sentido Yumbo – Cali y luego empezaron a movilizarse sobre la vía.

Este trancón afectó a todos los que transitaron por este sector industrial.

Según agentes de tránsito que se encontraron en la zona, no se presentó ningún desorden por parte de los conductores que protestan.

Los transportadores a nivel nacional piden al Gobierno que intervenga en el pago de fletes pues no ha sido efectivo y no alcanza a cubrir los costos operativos. Además solicitan la disminución en el precio de la gasolina, más de los 300 pesos que se dio a partir de esta semana.