Camioneros piden a líderes del paro cívico y al Gobierno una tregua para poder salir de Buenaventura

Los transportadores que se encuentran varados aseguran que los recursos se les agotaron y necesitan sacar la mercancía que tienen en sus vehículos.

“Queremos pedirle al Alcalde, obispo, organizadores del paro, que nos den una tregua a nosotros los camioneros. No tenemos dinero, comida, hotel, hay personas enfermas, los restaurantes están cerrados, por lo que necesitamos salir de Buenaventura. Nuestros recursos están muy agotados”, manifestó Germán Fernández, camionero atrapado de Buenaventura.

Piden que abran las carreteras por espacio de cinco horas con el fin de salir del principal puerto del Pacífico colombiano.

A esto se suma que, luego de horas de diálogos entre el Gobierno Nacional y voceros del comité cívico de Buenaventura, no hay acuerdo y, por ende, el paro cívico continuará.

La comida escasea porque no hay cómo ingresar alimentos al distrito. Las entradas están bloqueadas y esto agudiza la situación de las familias de este municipio del Valle del Cauca.

El paro cívico llegó a su cuarto día y está dejando sin alimentos a...