Camuflan mina en un balón de fútbol, en medio de combates entre disidencias y ELN en Cauca

Con el uniforme del colegio, atemorizados y con ganas de ver a sus padres, 39 estudiantes continúan confinados, desde hace tres días, tras los fuertes combates entre las disidencias de las FARC y el ELN en zona limítrofe entre Caldono y Jambaló, en el Cauca. En las últimas horas, una mina camuflada en un balón de fútbol explotó.

“Todavía los niños no han sido objeto de ningún tipo de ataque, no han sido lesionados, se encuentran en buen estado de salud, pero no han podido ser sacados del sitio de los acontecimientos porque todavía los combates persisten, entonces, una vez esté asegurada la zona ya podrían ser retirados”, informó Daniel Molano, defensor del pueblo regional Cauca.

El sonido de las balas que aún no cesa en medio de la población civil ha obligado a más de 80 indígenas a abandonar sus viviendas, las cuales han sido objeto de saqueos y hurtos por parte de los grupos ilegales.

“Forzaron las puertas de las casas, hicieron una revisión y se llevaron todo lo que se encontraron en tiendas y lamentar que la escuela, la sede de Los Robles, haya sido minada por los grupos armados”, señaló Edwin Guetio, defensor de los derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Desde la Defensoría del Pueblo se denunció la instalación de artefactos explosivos.

“Explotó una mina con apariencia de un balón de fútbol, motivo por el cual esto es de especial cuidado para entrar a esa zona, entonces, se están haciendo las gestiones pertinentes para tratar de asegurar la zona, para tratar de brindar seguridad a los miembros de la misión humanitaria para nuevamente poder entrar al sitio”, indicó Molano.

La fuerza pública inició un despliegue para tomar el control del área.

“Ya se encuentran tropas del batallón José Hilario López en la parte rural del municipio de Caldono para defender la vida de las comunidades en coordinación con las autoridades locales, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público”, manifestó el general John Jairo Rojas, comandante del comando conjunto número 2.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos intentan pasar hasta la zona de conflicto para llevar víveres a los niños y adultos que permanecen confinados.