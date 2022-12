Candidatos a JAL en ladera de Cali estarían ofreciendo agua a cambio de votos

Foto: Cortesía para Noticiascaracol.com

El alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, denunció que algunos políticos en campaña están ofreciendo el agua potable de los carrotanques de empresas municipales, a cambio de votos en las comunas 18 y 20. Aunque no especificó qué tipo de candidatos son, pidió a la comunidad no dejarse engañar.

"En estos desordenes se aprovechan muchos, hasta grupos políticos llegan a decir que ellos son los que están llevando el agua o que la van a llevar. Nosotros tenemos una programación que no tiene nada que ver con ninguno de los candidatos", manifestó Guerrero.

Asimismo, el mandatario local aseguró además que no son ciertas algunas versiones que indican que no se va a llevar agua asentamientos informales. "Obviamente tenemos una obligación con los suscriptores que es prioritaria, pero como lo hemos hecho en otras oportunidades en la medida de lo posible llevaremos agua a los asentamientos subnormales".

Por su parte, María Fernanda Muriel, líder del sector La Cruz en la comuna 18, sostuvo que gracias a un candidato a la Junta de Acción Local (JAL) el agua ha llegado a la zona.

"Fue una persona que lo hizo posible, el señor Reynel Montoya. Él fue una de las personas que también me apoyó para que me mandarán la distribución de los carros arriba", dijo la mujer, quien denunció además que su localidad no está incluida en el plan de contingencia de las empresas municipales.

Wilson Urrego, otro líder de la comuna 18, expresó que aspirantes a la JAL detiene y desvía los carrotanques. "Nosotros hemos evidenciado que algunos miembros candidatos a la JAL han manipulado los carrotanques y los llevan algunos sectores específicos que les conviene por el tema electoral. Yo denuncié eso ante Emcali", expresó.



Plan de contingencia

Entre tanto, en reunión sostenida este lunes Emcali y la Personería decidieron reforzar el plan de contingencia para no interrumpir el abastecimiento de agua a los barrios de la ladera.

"El servicio de carrotanque se empezará a prestar desde las 8 a.m. hasta cuando terminen los tres viajes que hace cada vehículo. Estos van a ser acompañados permanentemente por la fuerza pública, para evitar los desmanes que se han venido presentando", explicó Julián Lora, gerente de acueducto de Emcali.

El funcionario agregó que están investigando las denuncias de la misma comunidad donde señalan que algunas personas se aprovechan de la emergencia para vender el agua que ellos mismos suministran.

"Personas inescrupulosas están desviando los carrotanques con el ánimo de llenar pilas y posteriormente las traspasan a una llamadas pipinas y las venden entre $10 mil y $15 mil. Además tenemos información que se está haciendo política con los carrotanques", aseguró Lora.

Los puntos fijos son la Caseta Comunal Palmas I, el sector de Y de la Arboleda, Brisas, Los Chorros, canchas las Minas y el 'Shut’ del barrio la Esperanza.