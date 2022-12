Cansada de inseguridad, comunidad de Cali puso cámaras para identificar ladrones

Preocupados por la ola de inseguridad que azota a su comunidad, habitantes del barrio La Esmeralda, ubicado en el oriente de Cali, instalaron cámaras para identificar a los ladrones. Aseguran que estos ingresan a las casas del sector con llaves maestras.

En los videos se observan cómo operan los delincuentes. En uno de ellos se ve a un hombre que llega a una vivienda hacia las 3:15 a.m., examina la reja en dos oportunidades y posteriormente abre la puerta. se roba una bicicleta y huye.

Este no es el único caso que se ha registrado en el barrio, ubicado a pocos metros de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Comerciantes y transeúntes también son víctimas de rasponazos y de hurtos de vehículos.

"Nos han robado motos estacionadas, nos han robado celulares a personas que estamos hablando en la calle", contó Eduardo Bastante.

"Se me metieron al apartamento y me robaron unos objetos de valor, billetera, celulares, bicicletas y a la semana siguiente se nos robaron dos motos del parqueadero", relató Alexander Hurtado, comerciante de la zona.

Por su parte, autoridades anunciaron que se reunirán con los habitantes de esta localidad para mejorar la seguridad. "Vamos a identificar esta clase de hurtos que se vienen presentando y las diferentes estrategias que estamos desarrollando. Vamos a capturar a todos estos delincuentes", señaló mayor Juan Vargas, comandante Distrito 1 de Policía de Cali.