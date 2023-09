Cantante cubano Tirso Duarte fue encontrado gravemente herido en Tumaco

Hay preocupación en Cali por el estado de salud del cantante Tirso Duarte, artista cubano radicado en la capital del Valle del Cauca. Al parecer, fue agredido y resultó gravemente herido en Tumaco, Nariño.



La información fue confirmada por el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, a través de su perfil oficial en la red social X, antes conocida como Twitter:

"El canta-autor radicado en Cali y expresión de la música popular bailable 'Timba' Tirso Duarte ha sufrido agresión física que hoy lo tiene delicado estado de salud. En este momento se traslada desde la ciudad de Tumaco a Pasto. Rogamos por su recuperación. Solicitamos ayuda", escribió el mandatario local.

El día 28 de septiembre el cantante llegó a Tumaco para realizar una presentación. En horas de la mañana de este viernes el artista fue encontrado gravemente herido.

Según información de medios locales, el cantante cubano fue trasladado a un hospital de Pasto, donde es atendido por profesionales por sus graves heridas. La esposa del artista habló con el diario local El País y señaló que no se tienen detalles de lo que le sucedió.



La mujer señaló que su esposo fue encontrado por las autoridades, gravemente herido, en una zona de Tumaco. Por su parte, el comandante de la Policía en ese municipio, mayor Carlos González, detalló que las autoridades recibieron una alerta por una persona herida que se encontraba en vía pública.



En principio, las autoridades no identificaron al hombre y lo trasladaron al Hospital del Divino Niño, donde fue atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos. Señalaron que el cantante presentaba "múltiples contusiones", principalmente en la cabeza.

Rosa González, mánager de Duarte, informó, tras dialogar con el médico Carlos Guzmán, quien recibió al cantante en el hospital de Tumaco, que este "llegó con trauma en el cerebro, múltiples golpes y herida por arma cortopunzante en la espalda".

Por su parte, el Hospital San Andrés de Tumaco señaló en un comunicado que "el paciente es direccionado a sala de reanimación donde se estabiliza y se complementan los estudios diagnósticos, se realiza valoración multidisciplinaria y se establece la necesidad de intervención por especialista en neurología".

Es por esto que desde el hospital de Tumaco deciden trasladar al artista directamente a la ciudad de Pasto, donde lo atenderá el especialista en neurocirugía.

COMUNICADO DE PRENSA

'La perla del Pacífico', como se le conoce a Tirso Duarte, cantante de timba cubana, es bastante reconocido en Cali por su trabajo y porque lleva radicado en la ciudad desde hace tiempo. Es por ello que sus seguidores acuden a sus redes sociales preguntando por su estado de salud y deseándole una pronta recuperación.



Con la noticia de la situación que enfrenta el cantante, su más reciente publicación e Instagram toma relevancia, por un enigmático mensaje que Tirso Duarte escribió acompañando una foto suya.

"Me mataron pero no me morí jajajajajajajaj no lloren que sigo aquí y la sapa que dijo eso ya se va de la ciudad, lo mandé a sacar de Tumaco para que siga vivo, aunque los muchachos están alterados, qué miedo, jajajajajaj ando por el +57 3144097955, saludos del comandante TIRSO DUARTE, el ángel negro, el master de la pinga".