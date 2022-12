¿Cantante y ahora bailarín? Vea cómo el hijo de Valentina Lizcano le sigue el paso en danza árabe

La actriz caleña publicó videos en su Instagram mostrando con emoción la forma en la que su hijo Salvador se esforzaba y gozaba al intentar bailar junto a ella.

“Él hace parte de todo, de mí y amo mostrarle tantos mundos y experiencias distintas y le agradezco por su nobleza y capacidad de gozar todo... tanto por aprender de ti hijo mío”, escribió Valentina Lizcano en una de las publicaciones.

Yo seeeee!!! Pero esquema me derrito viendo a mi campeón, mi caballero hermoso con su cinturón de monedas bailando y no puedo evitar mostrarles esto #salvadorymama #sanalocura #crazyhealth #helthylifestyle #conectada #actitud #ejemplosdevida #dancer #yanomolestomas #mentirasnivoyaparar #eqiumi #conpermisaaaa #PAARRIBAESWCUNDALINI #SIPUEDOYESFACIL Una publicación compartida de VALENTINA LIZCANO️ (@valelizcano) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 4:29 PDT

Los videos muestras al pequeño con un cinturón de monedas bailando y entregado a realizar los mismos movimiento de su madre y demás estudiantes de la clase de danza árabe.

“Uno de los movimientos más difíciles, doblar las rodillas entregarse, ser humilde y abrir el corazón. No, no es algo que yo logre de una, me ha costado, pero ver a Salvador hoy entregado en esta posición me hizo recordar que ya nacemos con todo en nuestro interior, lo importarte es no olvidarlo”, dijo la caleña.

Uno de los movimientos más difíciles , doblar las rodillas entregarse , ser humilde y abrir el corazón No, no es algo que yo logre de una, me ha costado , pero ver a Salvador hoy entregado en esta posición me hizo recordar que ya nacemos con todo en nuestro interior , lo importarte es no olvidarlo #sanalocura #salvadorymama #crazyhealth #helthylifestyle #SIPUEDOYESFACIL #actitud #dancer #eqiumi Una publicación compartida de VALENTINA LIZCANO️ (@valelizcano) el 29 de Jul de 2017 a la(s) 4:35 PDT

En total, los ‘post’ de la vallecaucana cuentan con más de 492.000 reproducciones.

Foto: Instagram @valelizcano