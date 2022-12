Cantautor caleño se para en la raya para presentar su nuevo sencillo y conquistar a Colombia

Se trata de Carlos Arturo Cerón Suratá, conocido con el nombre artístico de Arce, hijo de dos campesinos y criado en zona del Cauca afectada por el conflicto.

Aunque nació hace 24 años en la capital del Valle del Cauca, Cerón Suratá se fue desde muy niño a vivir al vecino departamento junto con sus padres, quienes lograron sacarlo adelante cultivando papa y ejerciendo labores agrícolas.

Este joven artista creció en el corregimiento Gabriel López, ubicado en el municipio de Totoró. Actualmente está a punto de culminar sus estudios en Comunicación social y ejerce como corresponsal de importante medio radial.

Arce es reconocido en el suroccidente del país por sus interpretaciones en el género tropical, con canciones como 'Amor equivocado', 'Un día Sin Ti' o 'Yo no sé mañana', cover de Luis Enrique. Sin embargo, ahora incursiona en la música popular con su nuevo sencillo 'Me paro en la raya', con el que busca conquistar a toda Colombia.

"Esta es una canción dedicada a esas personas que son lastimadas, que las toman un día y al otro día las dejan, pero al final cuando se deciden dicen 'ya me cansé de tu jueguito y no voy más': me paro en la raya”, expresó el intérprete caleño.