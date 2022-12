La situación fue evidenciada por varios de los afectados en las redes sociales. ¿Qué fue lo que pasó? Estas fueron sus quejas y la respuesta de la aerolínea.

“Desde el 15 de mayo dormimos en el piso del aeropuerto toda la noche, no nos dieron un vaso de agua. Cada hora decían que no podían volar por el estado del tiempo”, denunció una viajera afectada.

A través de un video, la mujer aseguró que los viajeros de una reconocida aerolínea estuvieron esperando desde las 7:00 p. m. para poder partir hacia sus destinos y que cada hora les decían que no podían viajar por el mal tiempo.

“Son vuelos desde las siete de la noche, ocho, nueve, diez, once y a las doce de la noche, nos dijeron que se cancelaban todos los vuelos. Si nos hubieran dicho eso a las 5, todo el mundo se va y resuelve su vida”, afirmó.



Caos y desesperación en aeropuerto de Palmira por retraso de vuelos que afectó a decenas de viajeros https://t.co/gNmdTT0d9T pic.twitter.com/cqf8uThiHV — Noticias Caracol (@NCValle) 16 de mayo de 2017

Video grabado y compartido por María Isabel Saavedra Hurtado

Según la afectada, otras aerolíneas viajaron aún con mal tiempo y a ellos les tocó seguir esperando en el terminal aéreo.

“Había gente de la tercera edad, gente diabética, un señor que tiene diálisis hoy a las 8:00 de la mañana durmiendo en el piso, una señora con un bebé de tres meses dándole teta en el piso y la aerolínea no se ha pronunciado”, sostuvo.

Además, hacia las 6:00 de la mañana de este martes 16 de mayo, aseguró que, después que pasaron la noche en el aeropuerto, empezaron a despachar los vuelos del día y a los viajeros estancados no les habían dado una solución.



El actor caleño Jorge Cárdenas fue otro de los afectados que denunció el inconveniente a través de sus redes sociales, donde dijo que a las 9:00 p. m. se les informó que no había tripulación para el vuelo Cali-Medellín y se quedaron esperando.



@avianca , la aerolínea de colombia, mal atendiendo a sus pasajeros. Avion sin tripulación desde las 9pm.Cancelan vuelo Cali- Medellín y dejan a la espera a todos "A ver a que hora sale mañana via Bogota" Es decir perdemos la@noche de hoy y el dia de mañana. Gracias por su PESIMO SERVICIO. Una publicación compartida de Jorge Cardenas (@cardenasjorgee) el 15 de May de 2017 a la(s) 10:00 PDT

Pasadas las 11:00 de la mañana, el actor publicó que aún no había podido viajar a su destino.



@avianca sigue con su "excelente " servicio. 12 horas después de cancelar el vuelo sigue con atrasos y lo ellos llaman "fuerza mayor" es que le incumlieron a su personal y ellos estan parando la operación, segun dicen. Una publicación compartida de Jorge Cardenas (@cardenasjorgee) el 16 de May de 2017 a la(s) 9:18 PDT

Horas después de las quejas de los ciudadanos, la aerolínea les respondió por medio de su cuenta en Twitter con el siguiente mensaje.



Nuestra operación se ha visto afectada por el mal tiempo, recuerda que la seguridad es muy importante. Agradecemos tu comprensión. GC — Avianca (@Avianca) May 16, 2017

Estamos trabajando para normalizar la operación afectada por el mal tiempo que afronta Colombia, agradecemos tu comprensión. GC — Avianca (@Avianca) May 16, 2017

Esto se suma a un comunicado emitido por la misma aerolínea la noche anterior, donde hace referencia a la exoneración de pago de penalidades.

"Debido a la reducción de las operaciones aéreas por condiciones de mal tiempo en Colombia, los viajeros con reserva para desplazarse desde y hacia destinos nacionales los días 16, 17 y 18 de mayo podrán cambiar su fecha de viaje sin pago de penalidad. La exoneración aplicará hasta un mes después de la fecha original de viaje", dice el documento.



#AtentosViajeros Por mal clima ⛈ exoneramos penalidades para cambios de vuelos en Colombia hasta el 18 de mayo https://t.co/SXNi1ZPDCp pic.twitter.com/3AnO5vqwRk — Avianca (@Avianca) May 16, 2017

Foto: Twitter Andrés Felipe @iesixyquy