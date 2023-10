Capitán Hanner Sánchez, piloto que dio su vida y evitó que accidente de avioneta en Cali fuera peor

Como el capitán Hanner Sánchez Mora fue identificado el piloto de la Fuerza Aérea Colombiana que murió en la avioneta accidentada en Cali este martes 3 de octubre. La aeronave cayó en el parque principal del barrio Jorge Isaacs, sin que civil alguno resultara herido por el impacto.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad de la capital vallecaucana, informó que “por la maniobra al parecer del piloto se pudo salvaguardar la vida de los ocupantes (del avión) y transeúntes del parque”.

La avioneta accidentada que pilotaba el capitán Hanner Sánchez Mora, oriundo de Buga, cayó a 20 cuadras de la base de la Fuerza Aérea Colombiana.

La aeronave siniestrada era la T-90 Calima FAC-2448, que estaba en misión de instrucción con dos tripulantes a bordo. El vuelo duró alrededor de 40 minutos.

El capitán Hanner Sánchez Mora murió en el sitio, mientras que su estudiante, el cadete Juan David Díaz, logró ser rescatado con vida por ciudadanos, paramédicos y bomberos. Fue trasladado a la Clínica Los Remedios y permanece bajo pronóstico reservado.

El rastreador de la avioneta accidentada mostró la impresionante maniobra que hizo el piloto mientras buscaba campo abierto, todo con el fin de no chocar contra viviendas y así evitar una desgracia peor.



"La FAC acompaña a sus familiares y extiende un saludo de condolencia por esta irreparable pérdida que enluta a toda la familia aeroespacial, y agradece a nuestro piloto, pues su pericia al maniobrar la aeronave evitó pérdidas mayores en el sector del accidente", dijo la Fuerza Aérea Colombiana sobre el fallecimiento del capitán Hanner Sánchez Mora.

Uno de los primeros en llegar al sitio para auxiliar a las víctimas fue el subintendente de la Policía Elmer Ayala. Contó que su objetivo era “tratar de ayudar, en ese momento no importaba nada, solamente salvar las vidas de las personas. Desafortunadamente, no se pudo salvar una vida, solamente un compañero, y el otro, desafortunadamente, no pudimos hacer nada. Ya las llamas eran muy fuertes”.

Imágenes que circularon en redes sociales mostraron cómo fue el rescate del estudiante atrapado en la avioneta accidentada.

“Tú puedes salvarte, piloto, vamos que tú puedes”, gritaba la gente que auxilió al sobreviviente mientras era subido a la ambulancia que lo trasladó a la Clínica Los Remedios.

La FAC expresó "su gratitud con la comunidad caleña, ya que gracias a su rápida acción logró evacuar con vida al cadete Juan David Díaz Solano".