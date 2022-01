Capturado presunto responsable del ataque con granada a patrulla de la Policía en Cali

En Cali se recuperan 3 personas que resultaron heridas tras un ataque con granada registrado la noche del pasado viernes en el oriente de la ciudad. Una de las víctimas se encuentra con una lesión bastante delicada en el rostro y está a la espera de una cirugía por una esquirla que tiene cerca del ojo.

En cámaras de seguridad quedó registrado el ataque.

Un hombre de camisa blanca que se ve caminando en el video es presuntamente el responsable del ataque en contra de la Policía. Varios pasos más adelante cruza la calle y segundos después el artefacto explota.

El hombre, que ya se encuentra detenido, también es señalando en videos por algunos ciudadanos de Cali.

“Tenemos un grupo investigativo mirando todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y este sujeto a qué estructura delincuencial pertenece directamente”, informó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali.

Dos policías y un civil resultaron heridos tras el ataque, que se convirtió en el segundo contra la Fuerza Pública en Cali, y por el que las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información.

“Los actos terroristas, lo que muestran es la debilidad. Es la cadena más débil de una organización cuando está en declive, empezar a hacer actos para asustar a la población civil”, dijo Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali.

Entretanto, los afectados, quienes resultaron con lesiones en torso y rostro, se recuperan en una clínica del sur de la ciudad. Hernán Betancourt uno de los patrulleros heridos, quien estuvo a centímetros de perder su ojo y permanece a la espera de una cirugía, narró los angustiosos momentos que vivió.

“Ahí se me vino a la mente mi familia, mis hijos, mi esposa y obvio, yo también dije que había perdido el ojo por qué no veía. Pero ya con el tiempo se me empezó a aclarar el ojo, ya podía ver”, comentó Hernán Betancourt, patrullero lesionado.

El ataque de anoche en la autopista sur oriental con calle 34, se convierte también en la segunda explosión de granada en la ciudad tras la detonación de un artefacto similar en el centro de Cali el pasado 20 de este mes.