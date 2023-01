Capturan a 3 sujetos en centro comercial cuando, al parecer, recibían pago por secuestro extorsivo

Los señalados habrían citado en el establecimiento al padre de un joven, al que presuntamente raptaron exigiendo una millonaria suma por su liberación.

La Fiscalía indicó que los hechos que dieron lugar a las investigaciones contra estos sujetos fueron denunciados por una ciudadana en Cali, la cual aseguró que el 3 de mayo pasado recibió una llamada desde el celular de su sobrino, pero quien hablaba era una persona desconocida.

Según el ente acusador, la mujer sostuvo que en la comunicación le dijeron que el joven había sido plagiado y que para corroborarlo podía recoger el vehículo en el que él se movilizaba, en un callejón en el que había sido abandonado.

"El presunto extorsionista aseguró también que las llaves y la alarma estaban en la llanta trasera del automotor y que exigían la entrega de $200.000.000 para lograr la liberación del familiar", manifestaron las autoridades.

Horas después, los seres queridos del supuesto secuestrado habrían recibido un video en el que este se encontraba amarrado de pies y manos y, además, enviaba un mensaje a su padre.

"Papá me cogieron y dicen que usted tiene que colaborar. Por favor papá colabóreles y no me vaya a dejar matar, ya me mostraron el hueco donde me van a enterrar si usted no colabora. Por favor ayúdeme", decía la grabación, según el reporte.

La Fiscalía también señaló que el 15 de mayo, luego de llegar a un acuerdo con la banda de secuestradores, el progenitor del joven se comprometió a entregar una gran suma de dinero si lo liberaban, concertando la reunión de entrega para el 22 de mayo en la tarde.

Los presuntos delincuentes dejaron libre a la víctima, quien llegó hasta su residencia. Entre tanto, el pago por ello se acordó en la plazoleta de comidas de un centro comercial del sur de la capital del Valle del Cauca.

Por interceptaciones telefónicas y vigilancias controladas, la Fiscalía y el Gaula prepararon el operativo de captura de los hombres. El procedimiento se llevó a cabo cuando los señalados se disponían a recibir $26.000.000, al parecer, por el plagio.

Los hoy detenidos deberán afrontar ahora un proceso como presuntos coautores de los delitos de secuestro extorsivo y extorsión agravada.