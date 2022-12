Capturan a 5 personas con más de $1.000 millones en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira

Los detenidos, entre ellos una mujer de 44 años, llegaron a la terminal aérea que le presta servicio a Cali, provenientes de un vuelo de Bogotá.

Estas personas fueron detenidas por unidades de la estación de la Policía del aeropuerto por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Según información entregada, estos habrían ofrecido una fuerte suma de dinero para que no realizara el procedimiento de verificación de sus maletas.

“Al momento del procedimiento de verificación uno de ellos intentó ofrecerle dinero a un uniformado para evitarlo. Cada uno de los capturados tenía paquetes del dinero en sus maletas, envueltos en sus pertenencias”, manifestó el coronel Wilson González Delgadillo, comandante de la Policia Valle.

Dentro de las maletas se observaron características extrañas por lo que proceden a realizar un registro manual, hallando dentro de las mismas varios paquetes aforados con cinta negra que en su interior iban varios fajos de billetes.

Las autoridades resaltaron que, en el momento de la requisa, las personas se ponen intranquilas y se les encuentra a cada maleta de los hombres la suma aproximada de $266 millones y a la mujer la suma de $41 millones, para un valor total de $1.104.610.000. Los capturados manifestaron que iban a comprar algunos vehículos en la capital del Valle del Cauca.

“Se pudo hallar más de $1.104 millones. Las personas que transportaban esta suma de dinero y no tienen antecedentes, no pudieron justificar su procedencia o legalidad del mismo. Aseguraron que el dinero, que no es moneda falsa, iba ser utilizado para la comercialización de vehículos”, agregó el coronel González..

Los capturados y el dinero fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Investigadores intentan determinar el destino y fines del transporte de este dinero hacia el caribe colombiano.

Foto: cortesía Policía Valle del Cauca