Capturan a exfuncionarios en Cartago por vender inmuebles que no eran de su propiedad

Junto a ellos, aseguraron a otros tres particulares, por supuestas irregularidades en matrículas de bienes inmuebles en el Valle del Cauca.

Con medidas de aseguramiento privativa de la libertad domiciliaria y no privativa de la libertad fueron cobijados el exregistrador de Instrumentos Públicos, dos funcionarios del Instituto Geográfico Gustín Codazzi, IGAC y los otros tres ciudadanos.

Así lo determinó un Juez Penal Municipal, con funciones de control de garantías de la Villa de Robles, acogiendo la petición de la Fiscalía General de la Nación.

Estas capturas se dieron dentro del marco Plan de Bolsillos de Cristal, cero tolerancia con la corrupción. Las autoridades pudieron establecer que los hoy procesados habrían participado en la adulteración y falsificación de documentos públicos y privados, suplantando ante notarías y la Oficina de Instrumentos Públicos a propietarios de bienes inmuebles con el fin de apropiarse de ellos y venderlos.

Según la Fiscalía 20 Seccional del municipio citado, que coordina la investigación, en el año 2014, el entonces registrador de Instrumentos Públicos de Cartago, Carlos Tulio Gómez, habría recibido $3 millones para registrar al parecer, de manera fraudulenta, una propiedad valorada en $400 millones.

En el ilícito se habrían falsificado un poder y la escritura de dicho bien inmueble.

Miembros de Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, hizo efectivas las capturas, luego de que un juez de control de garantías librara las respectivas órdenes, previa solicitud del fiscal del caso.

La Fiscalía los judicializó por los delitos de obtención de documento público falso, falsedad material en documento público y cohecho.

El Juez de control de Garantías determinó que deben cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario: Carlos Tulio Gómez, ex registrador de Instrumentos Públicos de Cartago.

En el lugar de residencia deben cumplir la medida de aseguramiento Gustavo Adolfo Vélez Bedoya, oficial Administrativo del IGAC, y Duquerio José Carvajal Villa, oficial de Catastro de esa misma institución.

Con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, los particulares Fernando Bedoya Hoyos, Germán Torres Claros y Sergio Eduardo Monrroy Tequia.



Foto: cortesía Fiscalía